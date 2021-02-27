За минулу добу, 26 лютого, в Україні зафіксували 8 172 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 519 дітей та 292 медпрацівники.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 806 осіб;

летальних випадків – 151;

одужало – 4 766 осіб;

здійснено тестувань за добу – 78 040 (зокрема методом ПЛР – 35 714, методом ІФА – 16 990, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 336).

За весь час епідемії в Україні:

захворіло – 1 342 016 осіб;

одужало – 1 168 321 особа;

летальних випадків – 25 893;

проведено ПЛР-тестувань – 6 881 688.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (892), Львівській (696), Вінницькій (694), Чернівецькій (670) та Закарпатській (621) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 580 випадків;

Вінницька область – 694 випадки;

Волинська область – 182 випадки;

Дніпропетровська область – 323 випадки;

Донецька область – 167 випадків;

Житомирська область – 506 випадків;

Закарпатська область – 621 випадок;

Запорізька область – 166 випадків;

Івано-Франківська область – 892 випадки;

Київська область – 447 випадків;

Кіровоградська область – 63 випадки;

Луганська область – 33 випадки;

Львівська область – 696 випадків;

Миколаївська область – 219 випадків;

Одеська область – 263 випадки;

Полтавська область – 151 випадок;

Рівненська область – 142 випадки;

Сумська область – 120 випадків;

Тернопільська область – 247 випадків;

Харківська область – 402 випадки;

Херсонська область – 43 випадки;

Хмельницька область – 272 випадки;

Черкаська область – 116 випадків;

Чернівецька область – 670 випадків;

Чернігівська область – 157 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.