Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 806 осіб;
  • летальних випадків – 151;
  • одужало – 4 766 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 78 040 (зокрема методом ПЛР – 35 714, методом ІФА – 16 990, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 336).

За весь час епідемії в Україні:

  • захворіло – 1 342 016 осіб;
  • одужало – 1 168 321 особа;
  • летальних випадків – 25 893;
  • проведено ПЛР-тестувань – 6 881 688.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (892), Львівській (696), Вінницькій (694), Чернівецькій (670) та Закарпатській (621) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 580 випадків;
  • Вінницька область – 694 випадки;
  • Волинська область – 182 випадки;
  • Дніпропетровська область – 323 випадки;
  • Донецька область – 167 випадків;
  • Житомирська область – 506 випадків;
  • Закарпатська область – 621 випадок;
  • Запорізька область – 166 випадків;
  • Івано-Франківська область – 892 випадки;
  • Київська область – 447 випадків;
  • Кіровоградська область – 63 випадки;
  • Луганська область – 33 випадки;
  • Львівська область – 696 випадків;
  • Миколаївська область – 219 випадків;
  • Одеська область – 263 випадки;
  • Полтавська область – 151 випадок;
  • Рівненська область – 142 випадки;
  • Сумська область – 120 випадків;
  • Тернопільська область – 247 випадків;
  • Харківська область – 402 випадки;
  • Херсонська область – 43 випадки;
  • Хмельницька область – 272 випадки;
  • Черкаська область – 116 випадків;
  • Чернівецька область – 670 випадків;
  • Чернігівська область – 157 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.