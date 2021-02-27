Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 806 осіб;
- летальних випадків – 151;
- одужало – 4 766 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 78 040 (зокрема методом ПЛР – 35 714, методом ІФА – 16 990, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 336).
За весь час епідемії в Україні:
- захворіло – 1 342 016 осіб;
- одужало – 1 168 321 особа;
- летальних випадків – 25 893;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 881 688.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (892), Львівській (696), Вінницькій (694), Чернівецькій (670) та Закарпатській (621) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 580 випадків;
- Вінницька область – 694 випадки;
- Волинська область – 182 випадки;
- Дніпропетровська область – 323 випадки;
- Донецька область – 167 випадків;
- Житомирська область – 506 випадків;
- Закарпатська область – 621 випадок;
- Запорізька область – 166 випадків;
- Івано-Франківська область – 892 випадки;
- Київська область – 447 випадків;
- Кіровоградська область – 63 випадки;
- Луганська область – 33 випадки;
- Львівська область – 696 випадків;
- Миколаївська область – 219 випадків;
- Одеська область – 263 випадки;
- Полтавська область – 151 випадок;
- Рівненська область – 142 випадки;
- Сумська область – 120 випадків;
- Тернопільська область – 247 випадків;
- Харківська область – 402 випадки;
- Херсонська область – 43 випадки;
- Хмельницька область – 272 випадки;
- Черкаська область – 116 випадків;
- Чернівецька область – 670 випадків;
- Чернігівська область – 157 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
- Із середи, 24 лютого, в Україні знову почав діяти адаптивний карантин.
- В Івано-Франківській області запроваджено червоний рівень епідемічної небезпеки через поширення коронавірусної хвороби.