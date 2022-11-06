Про це інформує синоптикиня Наталка Діденко.

Неділя в Україні очікується холоднішою. Вночі буде від 3 морозу до 4 тепла, вдень +4..+9 градусів. На півдні та заході Україні буде тепліше – +9+14 градусів. Найтепліше буде в Криму – до +16 градусів.

Протягом дня майже по всій країні буде без опадів, дощитиме лише на Вінниччині та Житомирщині. Ввечері опади дійдуть до Київської області.

У Києві 6-го листопада буде холодно та вогко, місцями тумани, ввечері — дощ.

Температура повітря протягом дня триматиметься в межах від +7 до +9 градусів.