Сьогодні, 2 жовтня, на українців очікує дощова погода, але тепло не відступатиме.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Дощитиме по всій території України.

На заході України вночі буде від +8 до +13 градусів, вдень +10 °C…+15 °C. Вітер очікується західний, 7-12 м/с, протягом дня місцями можливі пориви до 15-20 м/с.

На півночі країни стовпчики термометрів покажуть +9°…+14°, у Сумській області буде найтепліше – вдень температура підніметься до +17°.

У центральних областях також дощитиме, подекуди можливі сильні грози. Вночі очікується близько +12°C…+17°C, вдень до +16°C…+21°C.

На сході країни дощі особливо потужні очікуються на Харківщині. Температура повітря вночі коливатиметься від +12 до +17 градусів, вдень – +19…+24 градусів.

У південних областях України очікуються дощі, особливо потужними можуть бути вдень у Херсонській та Запорізькій областях. Температура повітря вночі становитиме +15°C…+20°C, вдень повітря прогріється до +19°C…+24°C.

Також Укргідрометцентр попереджає про різкі пориви вітру на Правобережжі – І рівень небезпечності.