Ученi Інституту молекулярної біології і генетики НАНУ виявили 12 нових варіантів штаму Delta та території України, один з яких є новим. Вони дослідили 74 зразни штамів із дев’яти областей.

Про це повідомляє Інститут молекулярної біології і генетики (ІМБГ) у Facebook.

“Вченi Інституту молекулярної біології і генетики НАНУ завершили роботу зі встановлення штамiв коронавiрусу в чергових зразках, наданих Центром громадського здоров’я МОЗ України. Ценрт громадського здоров’я МОЗ України надав нам для дослідження 74 зразки, які було взято у хворих з 9 регіонів України у період з 18 листопада по 1 грудня 2021 року”, – ідеться у повідомленні.

Учені пояснили, що за допомогою повногеномного секвенування нового покоління встановлено, що всі 100% зразків є варіантами штаму Delta.

“Науковці ІМБГ детектували 12 різних варіантів штаму Delta, однак їх спектр відрізняється від тих, які були поширені в листопаді. Зокрема, виявлено новий для України варіант Delta та штаму AY.122, який нині активно розповсюджується в Росії та позначається важким перебігом хвороби, високою контагіозністю (швидкістю інфікування) і високою смертністю”, – зазначили вчені.

Вони додали, що детектували AY.122 у зразках із семи регіонів України: Дніпра, Сум, Полтави, Миколаєва, Житомира, Одеси.

“Високий рівень смертності в Україні (водночас у Росії та Казахстані), порівняно з рівнем смертності в країнах Західної Європи та США, може бути пов’язаний з особливостями штамів Delta, що циркулюють на наших теренах, зокрема, й варіанту AY.122”, – уточнили фахівці Інституту молекулярної біології і генетики.

Також вони зазначили, що найбільше зразків для секвенування – 39 – було надано з Одеси. Серед них вчені ІМБГ знайшли цілий спектр, можна сказати “букет” варіантів Delta штаму – 10 різних типів, які походять з різних країн світу: США, держав ЄС, Ізраїлю, Росії тощо.

“У зразках цього періоду, наданих нам для досліджень, штаму Omikron не виявлено”, – поїнформували в інститут.

Нагадаємо, що вивчення трахеї та легенів може допомогти у поясненні швидкості розповсюдження варіанту Omicron. Лабораторні дослідження продемонстрували, що у бронхіальній тканині вірус розмножується в десятки разів швидше, ніж варіант Delta.