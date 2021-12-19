У більшості областей України у неділю, 19 грудня, очікується сніг та мокрий сніг, на заході та півночі країни з дощем, на дорогах ожеледиця. Синоптики попередили про небезпечні метеоролічні явища по всій країні.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Вдень у північно-східних областях України місцями очікуються значні опади. Вночі у південно-східній частині країни – без істотних опадів.

У західних та північних областях вночі місцями, а вдень у північно-східних областях повсюди хуртовини. На дорогах більшості областей ожеледиця.

Пориви вітру по всій країні можуть бути до 15-20 м/с, в Карпатах до 25-30 м/с.

Температура вночі становитиме 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла, у Карпатах вночі та вдень 3-8° морозу.

В Укргідрометцентрі зазначили, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Рівень небезпечності – жовтий.