Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Вдень у північно-східних областях України місцями очікуються значні опади. Вночі у південно-східній частині країни – без істотних опадів.
У західних та північних областях вночі місцями, а вдень у північно-східних областях повсюди хуртовини. На дорогах більшості областей ожеледиця.
Пориви вітру по всій країні можуть бути до 15-20 м/с, в Карпатах до 25-30 м/с.
Температура вночі становитиме 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла, у Карпатах вночі та вдень 3-8° морозу.
В Укргідрометцентрі зазначили, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
Рівень небезпечності – жовтий.