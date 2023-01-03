Про це повідомив голова Комітету ВР з питань здоров’я нації Михайло Радуцький та пресслужба МОЗ.

Головний споживач функціоналу – заклади охорони здоров’я. Через систему “e-Stock” вони подаватимуть запити щодо необхідних ліків та медичних виробів, що закуповуватимуться за державний кошт. Це дозволить оптимізувати процес збору потреб, зробити його якіснішим та більш системним.

На першому етапі запрацювали модулі збору запитів та управління користувачами.

За даними МОЗ, мета пілоту – протестувати та у випадку необхідності доопрацювати функціонал збору необхідних ліків та медвиробів, аби надалі він покривав всі медичні товари, які закуповуватиме Україна пацієнтів.

Михайло Радуцький розповів, що система Е-Stock – це важливий крок у напрямку диджиталізації країни, в тому числі й медичної галузі, яку понад три роки тому оголосив президент Володимир Зеленський. З початку 2023 року запрацювали два модулі – збору потреби та керування користувачами. Е-Stock забиратиме інформацію про потребу доставлення, наявність медичних препаратів в лікарні, їх використання та утилізацію.

Зараз у системі 162 лікарні, що подають потребу у напрямах «доросла онкологія», “ендопротези” та “набори для трансплантації”. На основі відгуків медиків система буде допрацьована, щоб вона стала більш зручною та функціональною. Повноцінно запрацювати Е-Stock має до кінця року.

За словами Михайла Радуцького, впровадження цієї системи дозволить пацієнту в режимі онлайн перевіряти наявність потрібних препаратів у медичному закладі. Сьогодні доводиться телефонувати у лікарню, звертатися до керівників відділень чи закладу. Система Е-Stock максимально спростить процес пошуку ліків.

А також дозволить запобігти випадкам, коли із пацієнтів вимагають гроші за препарати, які закуплені за бюджетні кошти та знаходяться у лікарні.

“Загалом на цей рік запланована реалізація 107 електронних проєктів у медичній сфері. Нагадаю, що через велику кількість проєктів нещодавно був створений Офіс координації розвитку електронної охорони здоров’я, як дорадчий орган профільного міністерства”, – зазначив Михайло Радуцький.