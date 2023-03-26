Про це повідомляє пресслужба КМУ.
Також створено механізм реалізації права на отримання грошової компенсації тими одержувачами, яким така компенсація була призначена у 2018-2022 рр. і до цього часу не виплачена, та які після повномасштабного вторгнення РФ вимушено перемістилися з тимчасово окупованої території, або звідти, де ведуться бойові дії.
Тож у 2023 році Мінветеранів здійснить розподіл субвенції з державного бюджету на виплату грошової компенсації за трьома бюджетними програмами в обсязі 5,5 млрд грн двічі – у квітні та червні.
Окрім цього, у постановах враховані також пропозиції громадськості, зокрема щодо збереження коефіцієнта збільшення опосередкованої вартості 1,75 для міст Київ, Дніпро, Львів, Одеса та Харків при розрахунку розміру грошової компенсації, яку було призначено до внесених змін від 29.07.2022 р.
Міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна зауважила, що реалізація ухвалених змін матиме позитивний результат як для ветеранів та їхніх родин, так і для держави, оскільки забезпечення житлом є способом адаптації українських Захисників і Захисниць у цивільному житті.
Передбачається, що “у 2023 році житлом коштом державного бюджету забезпечать більше ніж 2 000 ветеранів та родин загиблих (померлих) Воїнів”.
- За 7 місяців у межах спільного проєкту Мінреінтеграції, Укрпошти та міжнародних організацій забезпечено виплату одноразової грошової допомоги мешканцям деокупованих територій на загальну суму більш як 323,7 мільйона гривень.
- У Міноборони розповіли, що “заощадили” близько 100 млрд грн після перегляду порядку виплат надбавок у 30 тисяч грн для військових, не задіяних у виконанні бойових завдань. Глава відомства Олексій Резніков зазначив, що ці кошти необхідні для забезпечення ЗСУ.
- Міністерство оборони України затвердило новий рівень грошового забезпечення для військовослужбовців Збройних сил України у 2023 році.