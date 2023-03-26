Уряд надав право на отримання грошової компенсації для придбання житла ветеранами війни з інвалідністю I – II групи, яка настала внаслідок військової агресії РФ проти України, та родинами загиблих (померлих) Захисників та Захисниць. 24 березня прийнято відповідні зміни до постанов КМУ №280, №719 та №214 на засіданні Кабміну.

Про це повідомляє пресслужба КМУ.

Також створено механізм реалізації права на отримання грошової компенсації тими одержувачами, яким така компенсація була призначена у 2018-2022 рр. і до цього часу не виплачена, та які після повномасштабного вторгнення РФ вимушено перемістилися з тимчасово окупованої території, або звідти, де ведуться бойові дії.

Тож у 2023 році Мінветеранів здійснить розподіл субвенції з державного бюджету на виплату грошової компенсації за трьома бюджетними програмами в обсязі 5,5 млрд грн двічі – у квітні та червні.

Окрім цього, у постановах враховані також пропозиції громадськості, зокрема щодо збереження коефіцієнта збільшення опосередкованої вартості 1,75 для міст Київ, Дніпро, Львів, Одеса та Харків при розрахунку розміру грошової компенсації, яку було призначено до внесених змін від 29.07.2022 р.

Міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна зауважила, що реалізація ухвалених змін матиме позитивний результат як для ветеранів та їхніх родин, так і для держави, оскільки забезпечення житлом є способом адаптації українських Захисників і Захисниць у цивільному житті.

Передбачається, що “у 2023 році житлом коштом державного бюджету забезпечать більше ніж 2 000 ветеранів та родин загиблих (померлих) Воїнів”.