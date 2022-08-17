Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що в Україні укриттями забезпечено близько 41% закладів освіти, а найкраща ситуація із підготовкою до освітнього процесу - у Львівській області.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України.

Упродовж півтора місяця співробітники системи МВС разом з освітянами беруть участь в обстеженні об’єктів закладів освіти. Також вони допомагають місцевій владі та керівникам цих закладів у створенні безпечних умов для організації навчання. За цей період перевірено понад 80% освітніх закладів, це понад 21 тисяча об’єктів.

Денис Монастирський зазначив, що через повномасштабну війну Росії проти України розуміння готовності до освітнього процесу кардинально змінилося, і насамперед необхідно дбати про безпеку дітей.

“Ми закріпили за кожним навчальним закладом в регіонах рятувальника – це конкретний працівник, який також відповідатиме за те, чи готовий заклад до нового навчального року. На сьогодні, за нашими даними, укриттями забезпечено близько 41% закладів освіти усіх рівнів”, – розповів міністр внутрішніх справ України.

Окрім того, він додав, що найгірше забезпечені укриттями заклади освіти Миколаївщини. Там захисні споруди обладнані лише в 16 % закладів освіти. Найкраща ситуація – у Львівській області, там до початку офлайн-навчання готові 83% закладів.