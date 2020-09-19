Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що в Україні в 2021 році зменшиться число одержувачів субсидій.

Про це він сказав в ефірі телеканалу “Україна 24”.

При цьому, за словами Марченка, сума з державного бюджету, яку виділяють субсідіантам, майже не зміниться.

“Якщо порівнювати цифри субсидій цього року і наступного – то вони однакові. В цьому році скориговані цифри на субсидії – 37 млрд, в наступному – 36,6 млрд. Але є нюанс – ми суттєво збільшуємо мінімальну зарплату та інші соціальні показники, визначені категорії громадян зможуть самі оплачувати і не будуть субсідіантами. Але є інші категорії, які вимагають, вони будуть забезпечені в повній мірі. Я не бачу якоїсь проблеми”, – зазначив міністр.