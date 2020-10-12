Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Він навів дані по новим випадкам за минулий тиждень і за тиждень в липні.
“У нас збільшилася кількість хворих на пневмонію. Минулого тижня захворіло 22 400 осіб. Для розуміння, за тиждень з 13 по 19 липня у нас було 4 234 випадки”, – сказав він.
Що стосується коронавірусу, то за минулий тиждень було збільшено кількість тестувань методом ПЛР до 202 998. Для порівняння, найбільша кількість тестувань була два тижні тому і становила 188 349 тестувань за тиждень.
- В Україні станом на 12 жовтня зафіксовано 265 454 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, із них 5 015 летальних, 114 410 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 4 420 нових випадків.