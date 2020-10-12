В Україні в п'ять разів збільшилася захворюваність на пневмонію. Тижневе число хворих зросло з 4 тисяч до 22 тисяч.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Він навів дані по новим випадкам за минулий тиждень і за тиждень в липні.

“У нас збільшилася кількість хворих на пневмонію. Минулого тижня захворіло 22 400 осіб. Для розуміння, за тиждень з 13 по 19 липня у нас було 4 234 випадки”, – сказав він.

Що стосується коронавірусу, то за минулий тиждень було збільшено кількість тестувань методом ПЛР до 202 998. Для порівняння, найбільша кількість тестувань була два тижні тому і становила 188 349 тестувань за тиждень.