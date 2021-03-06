Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
Так, за минулу добу, 5 березня, щеплення отримали 3 277 осіб.
Від початку кампанії щеплено 15 758 осіб, з них отримали 1 дозу – 15 758 осіб.
За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (360 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії також у Донецькій області (1 470 щеплень), найменша – у Закарпатській області (284 щеплення).
Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:
- Вінницька область – 220 щеплень;
- Волинська область – 70 щеплень;
- Дніпропетровська область – 310 щеплень;
- Донецька область – 360 щеплень;
- Житомирська область – 40 щеплень;
- Закарпатська область – 40 щеплень;
- Запорізька область – 80 щеплень;
- Івано-Франківська область – 135 щеплень;
- Київська область – 140 щеплень;
- Кіровоградська область – 40 щеплень;
- Луганська область – 163 щеплення;
- Львівська область – 130 щеплень;
- Київ – 100 щеплень;
- Миколаївська область – 40 щеплень;
- Одеська область – 240 щеплень;
- Полтавська область – 80 щеплень;
- Рівненська область – 150 щеплень;
- Сумська область – 60 щеплень;
- Тернопільська область – 260 щеплень;
- Харківська область – 80 щеплень;
- Херсонська область – 90 щеплень;
- Хмельницька область – 50 щеплень;
- Чернівецька область – 110 щеплень;
- Чернігівська область – 30 щеплень;
- Черкаська область – 259 щеплень.
- За перший тиждень в Україні вакцинували 6888 осіб. #Букви розповідали, що темпи вакцинації проти коронавірусу в країні за перший тиждень повільніші, ніж в країнах з такою ж і значно меншою кількістю населення.