Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Так, за минулу добу, 5 березня, щеплення отримали 3 277 осіб.

Від початку кампанії щеплено 15 758 осіб, з них отримали 1 дозу – 15 758 осіб.

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (360 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії також у Донецькій області (1 470 щеплень), найменша – у Закарпатській області (284 щеплення).

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

  • Вінницька область – 220 щеплень;
  • Волинська область – 70 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 310 щеплень;
  • Донецька область – 360 щеплень;
  • Житомирська область – 40 щеплень;
  • Закарпатська область – 40 щеплень;
  • Запорізька область – 80 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 135 щеплень;
  • Київська область – 140 щеплень;
  • Кіровоградська область – 40 щеплень;
  • Луганська область – 163 щеплення;
  • Львівська область – 130 щеплень;
  • Київ – 100 щеплень;
  • Миколаївська область – 40 щеплень;
  • Одеська область – 240 щеплень;
  • Полтавська область – 80 щеплень;
  • Рівненська область – 150 щеплень;
  • Сумська область – 60 щеплень;
  • Тернопільська область – 260 щеплень;
  • Харківська область – 80 щеплень;
  • Херсонська область – 90 щеплень;
  • Хмельницька область – 50 щеплень;
  • Чернівецька область – 110 щеплень;
  • Чернігівська область – 30 щеплень;
  • Черкаська область – 259 щеплень.

  • За перший тиждень в Україні вакцинували 6888 осіб. #Букви розповідали, що темпи вакцинації проти коронавірусу в країні за перший тиждень повільніші, ніж в країнах з такою ж і значно меншою кількістю населення.

 