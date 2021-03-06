Станом на 6 березня в Україні вакцинували проти коронавірусу вже понад 15 тисяч осіб.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Так, за минулу добу, 5 березня, щеплення отримали 3 277 осіб.

Від початку кампанії щеплено 15 758 осіб, з них отримали 1 дозу – 15 758 осіб.

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (360 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії також у Донецькій області (1 470 щеплень), найменша – у Закарпатській області (284 щеплення).

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

Вінницька область – 220 щеплень;

Волинська область – 70 щеплень;

Дніпропетровська область – 310 щеплень;

Донецька область – 360 щеплень;

Житомирська область – 40 щеплень;

Закарпатська область – 40 щеплень;

Запорізька область – 80 щеплень;

Івано-Франківська область – 135 щеплень;

Київська область – 140 щеплень;

Кіровоградська область – 40 щеплень;

Луганська область – 163 щеплення;

Львівська область – 130 щеплень;

Київ – 100 щеплень;

Миколаївська область – 40 щеплень;

Одеська область – 240 щеплень;

Полтавська область – 80 щеплень;

Рівненська область – 150 щеплень;

Сумська область – 60 щеплень;

Тернопільська область – 260 щеплень;

Харківська область – 80 щеплень;

Херсонська область – 90 щеплень;

Хмельницька область – 50 щеплень;

Чернівецька область – 110 щеплень;

Чернігівська область – 30 щеплень;

Черкаська область – 259 щеплень.