Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Загалом, від початку кампанії щеплено 3051 особу, з них отримали 1 дозу – 3051 особа.
За добу найбільша кількість щеплених у Миколаївській області (170 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії в Черкаській області (270 щеплень).
Кількість щеплень, проведених у регіонах:
- Вінницька область — 50 щеплень;
- Волинська область – 74 щеплень;
- Дніпропетровська область – 140 щеплень;
- Донецька область – 110 щеплень;
- Житомирська область — 52 щеплень;
- Закарпатська область – 34 щеплень;
- Запорізька область – 47 щеплень;
- Івано-Франківська область – 20 щеплень;
- Київська область — 60 щеплень;
- Кіровоградська область – 66 щеплень;
- Луганська область – 30 щеплень;
- Львівська область – 80 щеплень;
- Київ – 30 щеплень;
- Миколаївська область – 170 щеплень;
- Одеська область – 70 щеплень;
- Полтавська область – 100 щеплень;
- Рівненська область – 70 щеплень;
- Сумська область – 70 щеплень;
- Тернопільська область – 60 щеплень;
- Харківська область – 60 щеплень;
- Херсонська область – 50 щеплень;
- Хмельницька область – 50 щеплень;
- Черкаська область — 100 щеплень;
- Чернівецька область – 60 щеплень;
- Чернігівська область — 60 щеплень.
Напередодні Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca: їх 23 лютого привезли вантажним літаком в аеропорт “Бориспіль”.
- Нагадаємо, у середу, 24 лютого, в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19.
- Згідно з календарним планом вакцинації, першими (впродовж лютого-квітня) планують вакцинувати 367 осіб з-поміж медиків, що працюють з хворими на коронавірус, та військових ООС. Першим щеплення отримав лікар – реаніматолог з Черкас.