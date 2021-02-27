Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом, від початку кампанії щеплено 3051 особу, з них отримали 1 дозу – 3051 особа.

За добу найбільша кількість щеплених у Миколаївській області (170 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії в Черкаській області (270 щеплень).

Кількість щеплень, проведених у регіонах:

  • Вінницька область — 50 щеплень;
  • Волинська область – 74 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 140 щеплень;
  • Донецька область – 110 щеплень;
  • Житомирська область — 52 щеплень;
  • Закарпатська область – 34 щеплень;
  • Запорізька область – 47 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 20 щеплень;
  • Київська область — 60 щеплень;
  • Кіровоградська область – 66 щеплень;
  • Луганська область – 30 щеплень;
  • Львівська область – 80 щеплень;
  • Київ – 30 щеплень;
  • Миколаївська область – 170 щеплень;
  • Одеська область – 70 щеплень;
  • Полтавська область – 100 щеплень;
  • Рівненська область – 70 щеплень;
  • Сумська область – 70 щеплень;
  • Тернопільська область – 60 щеплень;
  • Харківська область – 60 щеплень;
  • Херсонська область – 50 щеплень;
  • Хмельницька область – 50 щеплень;
  • Черкаська область — 100 щеплень;
  • Чернівецька область – 60 щеплень;
  • Чернігівська область — 60 щеплень.

Напередодні Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca: їх 23 лютого привезли вантажним літаком в аеропорт “Бориспіль”.

 