За минулу добу, 26 лютого, 1713 осіб отримали щеплення проти COVID-19.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом, від початку кампанії щеплено 3051 особу, з них отримали 1 дозу – 3051 особа.

За добу найбільша кількість щеплених у Миколаївській області (170 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії в Черкаській області (270 щеплень).

Кількість щеплень, проведених у регіонах:

Вінницька область — 50 щеплень;

Волинська область – 74 щеплень;

Дніпропетровська область – 140 щеплень;

Донецька область – 110 щеплень;

Житомирська область — 52 щеплень;

Закарпатська область – 34 щеплень;

Запорізька область – 47 щеплень;

Івано-Франківська область – 20 щеплень;

Київська область — 60 щеплень;

Кіровоградська область – 66 щеплень;

Луганська область – 30 щеплень;

Львівська область – 80 щеплень;

Київ – 30 щеплень;

Миколаївська область – 170 щеплень;

Одеська область – 70 щеплень;

Полтавська область – 100 щеплень;

Рівненська область – 70 щеплень;

Сумська область – 70 щеплень;

Тернопільська область – 60 щеплень;

Харківська область – 60 щеплень;

Херсонська область – 50 щеплень;

Хмельницька область – 50 щеплень;

Черкаська область — 100 щеплень;

Чернівецька область – 60 щеплень;

Чернігівська область — 60 щеплень.

Напередодні Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca: їх 23 лютого привезли вантажним літаком в аеропорт “Бориспіль”.