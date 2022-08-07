Британські розвідники заявили, що з повномасштабного вторгнення РФ в Україну було вбито щонайменше десять російських генералів. Близько половину з них ліквідували ще у березні.

Інформацію про російських генералів зібрали #Букви.

У британській розвідці зазначили, що через подібні кадрові зміни РФ має тактичні та оперативні труднощі. Зокрема з початку вторгнення було звільнено щонайменше шість російських командувачів.

Яких генералів ліквідовано

Одним з перших відомих загиблих став командир 141-го моторизованого полку Росгвардії Чечні генерал Магомед Тушаєв. Він був одним з соратників президента Чечні Рамзана Кадирова.

Його ліквідували 26 лютого, коли він з чеченськими військовослужбовцями вирушили до Гостомеля. Генерала ліквідували разом з підрозділом, який називали “елітним”.

4 березня міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив ліквідацію генерал-майора Андрія Суховецького. Заступник командира 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу Росії загинув у боях на теренах України.

Він був призначений на цю посаду восени 2021 року. До цього він три роки командував 7-ю десантно-штурмовою дивізією в Новоросійську. Росіянин брав участь у бойових діях на Північному Кавказі, в Абхазії, Сирії, був нагороджений за участь в анексії Росією Криму.

Начальника штабу 41-ї загальновійськової армії Росії генерал-майора Віталія Герасимова вбили 7 березня. Його ліквідували біля Харкова.

Він брав участь у другій чеченській війні та військовій операції в Сирії. Крім того, він отримав медаль за окупацію Криму — “За повернення Криму”. Його неодноразово звинувачували у надані підтримки терористам на Донбасі.

Генерал-майора Андрія Колесникова ліквідували 11 березня. Він був командувачам 29-ї армії Східного військового округу. Росіянин обійняв цю посаду у 2021 році. До цього він виконував обов’язки начальника штабу загальновійськової армії, яка дислокована у Московській області.

15 березня у Маріуполі бійці “Азову” ліквідували генерала-майора Олега Мітяєва. Він був командиром 150-ї мотострілецької дивізії. У РФ її позиціюють як спадкоємицю 150-ї стрілецької дивізії, котру сформували в 1943 році. Вона брала участь у штурмі Рейхстагу. Дивізія зазвичай відкривала московські паради на 9 травня.

18 березня українські захисники знищили російського генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева. Він командував 8-ю гвардійською загальновійськовою армією Південного військового округу РФ.

Він загинув внаслідок удару по аеродрому в Чорнобаївці Херсонської області. Тоді ЗСУ знищили передовий командний пункт та командира. Саме 8-ма армія відповідала за ОРДЛО, тобто за створення та постачання бойовиків так званій “ЛДНР”.

Наступного генерал-лейтенанта Якова Рязанцева Збройні сили України ліквідували теж у Чорнобаївці. 25 березня було завдано удару по аеродрому, де знищили російську військову техніку. Цей військовий був командувачем 49-ї загальної військової армії південного військового округу РФ.

16 квітня стало відомо про похорони генерал-майора Володимира Фролова. Він обіймав посаду заступника командира 8-ої загальновійськової армії РФ. За непідтвердженими даними він міг загинути 25 березня, але подробиці його смерті невідомі.

У Луганській області було збито літак генерал-майора ВПС Росії у відставці Канамата Боташева. Він був найвищим льотчиком, про загибель якого стало відомо. Його ліквідували 22 травня в районі Попасної. Су-25 було збито зенітною ракетою під час проведення атаки на надмалій висоті. Канамату Боташеву не вдалося катапультуватись.

У липні ЗСУ завдали удару по базі окупантів у Херсонській області. Внаслідок цього 12 липня загинув генерал-майор Артем Насбулін та п’ять офіцерів. Він був начальником штабу 22-го армійського корпусу ЗС РФ (в/ч 73954, Сімферополь).