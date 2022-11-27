На кінець тижня в Україні вдалося стабілізувати роботу енергосистеми після наслідків масованого ракетного обстрілу росіянами.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Нездатні перемогти на полі бою російські терористи намагаються знищити українську енергосистему, аби зламати наш опір, зауважив Шмигаль.

Проте вже станом на кінець тижня вдалося стабілізувати роботу української енергосистеми. Дефіцит потужностей залишається на рівні близько 20%.

Очільник уряду запевнив, що понад 1000 фахівців щоденно працюють над ремонтом мереж.

Окрім цього, ЄБРР та Нідерланди виділяють “Укренерго” €372 млн для оперативного ремонту пошкоджень від атак РФ.

Своєю чергою, Норвегія виділяє “Нафтогазу” €200 млн для закупівлі газу в наші ПГС. ЄБРР також виділяє на ці потреби €300 млн. Уряд України зі свого боку передає 12,7 млрд грн на додаткові закупівлі газу у сховища.

Окремо, ЄС запускає програму “Генератори надії”, енергетичне обладнання для української енергосистеми прямо зараз передають десятки країн.

Також Денис Шмигаль нагадав, що майже на усій території України запрацювали “Пункти Незламності”, їх уже більш як 4 тисячі: частина вже працює повною мірою, частина ще розгортається. У цих пунктах є тепло, світло, вода та зв’язок.

Щобільше, для сприяння накопичення паливної деревини в Україні, уряд ухвалив рішення про заборону її експорту. Адже в багатьох громадах, особливо прифронтових, деревина наразі — основний ресурс для опалення.

“В умовах терористичних атак РФ проти енергетичної та цивільної інфраструктури Європарламент визнав РФ державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує засоби тероризму”, – наголосив глава уряду.

Шмигаль також зазначив, шо попри всю складність, держава не затримувала пенсії та соціальні виплати жодного разу. Сьогодні їх отримують майже 20 мільйонів українців.

Так, 387 млрд грн спрямовано на виплату пенсій з березня по жовтень, понад 137 млрд грн різних допомог виплачено за 10 місяців цього року, 37 млрд грн передбачено на виплату субсидій.

Раніше в “Укренерго” повідомили, що в Україні забезпечили 80% потреб споживання електрики 27 листопада. Станом на 11:00 дефіцит в енергосистемі складав 20%.

Своєю чергою, у Державній службі з надзвичайних ситуацій пояснили як безпечно користуватися генераторами.