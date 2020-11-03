В Україні з початку епідемії COVID-19 через коронавірус померли 212 медичних працівників.

Про це заявив під час доповіді у Верховній Раді міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, повідомляє кореспондент #Букв.

“У нас у країні в цілому померли 7532 людини. Кількість лікарів, медичних працівників, правильніше, які загинули під час боротьби з COVID-19, – 212 осіб”, – повідомив Степанов.

При цьому міністр не став відповідати на запитання, скільки сімей загиблих лікарів отримали допомогу від держави.

Також голова МОЗ не повідомив, скільки лікарів, які лікують хворих на коронавірус, отримують надбавку в 300% до зарплати. Степанов лише запевнив, що вона “виплачується в повному обсязі”.

“Крім того, згідно з нашим рішенням, згідно з рішенням уряду, додатково, починаючи з вересня, всі медичні працівники, які працюють в лікарнях, отримують доплати, незалежно від того, у який спосіб вони працюють. Це 3 650 – лікарі, 2,5 тис. – медичні сестри і 1 250 грн – санітари і санітарки”, – заявив Степанов.

Міністр уточнив, що Міністерство охорони здоров’я ініціює підвищення зарплати лікарів до 22 тисяч гривень (такий рівень зарплати передбачений у бюджетній декларації на 2021 рік, підготовленій МОЗ).