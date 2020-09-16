Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
“За останню добу в Україні зафіксовано 76 летальних випадків. Це такий антирекорд за кількістю померлих. Одужали при цьому 1514 пацієнтів. Це найбільша кількість тих, хто одужав за добу, за весь час пандемії”, – зазначив він.
Степанов уточнив, що в Україні більш ніж у 300 лікарнях, які надають допомогу хворим із коронавірусом, введено 28 567 ліжок.
“Всього госпіталізовано близько 12 тисяч 700 осіб – із підозрою або з підтвердженим COVID-19. При цьому підтверджених – 8200 пацієнтів, у яких підтверджено діагноз COVID-19”, – розповів міністр.
(На відео – з 3:00)
- Станом на ранок середи, 16 вересня, в Україні підтверджено 2958 нових випадків коронавірусу COVID-19.
- 14 вересня в Україні набуло чинності нове карантинне зонування, яке узгодили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
- Раніше Кабінет Міністрів у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації з коронавірусом COVID-19 продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року включно.
- Крім того, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про закриття кордонів України на в’їзд іноземцям до 28 вересня.