В Україні за добу одужала рекордна кількість пацієнтів, у яких діагностували коронавірус COVID-19.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

“За останню добу в Україні зафіксовано 76 летальних випадків. Це такий антирекорд за кількістю померлих. Одужали при цьому 1514 пацієнтів. Це найбільша кількість тих, хто одужав за добу, за весь час пандемії”, – зазначив він.

Степанов уточнив, що в Україні більш ніж у 300 лікарнях, які надають допомогу хворим із коронавірусом, введено 28 567 ліжок.

“Всього госпіталізовано близько 12 тисяч 700 осіб – із підозрою або з підтвердженим COVID-19. При цьому підтверджених – 8200 пацієнтів, у яких підтверджено діагноз COVID-19”, – розповів міністр.

(На відео – з 3:00)