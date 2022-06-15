Про це повідомляє Управління Верховного комісара ООН з прав людини.
Серед 9 983 жертв унаслідок воєнних злочинів російських окупантів: 4 452 загиблих і 5531 поранений.
Зазначається, що серед загиблих 1 712 чоловіків, 1 144 жінки, 107 дівчаток та 106 хлопчиків. А також 67 дітей та 1 316 дорослих, стать яких поки що невідома. Серед поранених: 1 130 чоловіків, 785 жінок, 124 дівчинки, 163 хлопчики, а також 172 дитини та 3157 дорослих, стать яких невідома.
Значна частина виявлених втрат серед мирних жителів була спричинена застосуванням вибухової зброї з широкою зоною впливу. До них відносяться обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, також ракетні та повітряні удари.
Проте Управління Верховного комісара ООН з прав людини вважає, що фактичні цифри значно вищі. Адже отримання інформації з деяких місць, де зараз тривають бойові дії – затримується.
До того ж багато звітів все ще очікують підтвердження. Це стосується таких міст, як Маріуполь, Ізюм та Попасна.
- Нагадаємо, що 313 дітей загинуло та понад 579 поранено внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Проте, кількість загиблих не є остаточною, оскільки все ще триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
- Також #Букви продовжують документувати обставини життя та загибелі цивільних мешканців Маріуполя та інших окупованих Росією українських територій з моменту повномасштабного вторгнення.
- Станом на початок 112-ої доби повномасштабної російсько-української війни, найактивніші бойові дії тривають на Донбасі. Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Донецької та Луганської областей. Також ворог завдає ракетних та авіаційних ударів по інших українських регіонах.