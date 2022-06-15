З 24 лютого 2022 року, коли Росія здійснила повномасштабний наступ на територію України до 14 червня 2022 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 9 983 жертви серед цивільного населення.

Про це повідомляє Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Серед 9 983 жертв унаслідок воєнних злочинів російських окупантів: 4 452 загиблих і 5531 поранений.

Зазначається, що серед загиблих 1 712 чоловіків, 1 144 жінки, 107 дівчаток та 106 хлопчиків. А також 67 дітей та 1 316 дорослих, стать яких поки що невідома. Серед поранених: 1 130 чоловіків, 785 жінок, 124 дівчинки, 163 хлопчики, а також 172 дитини та 3157 дорослих, стать яких невідома.

Значна частина виявлених втрат серед мирних жителів була спричинена застосуванням вибухової зброї з широкою зоною впливу. До них відносяться обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, також ракетні та повітряні удари.

Проте Управління Верховного комісара ООН з прав людини вважає, що фактичні цифри значно вищі. Адже отримання інформації з деяких місць, де зараз тривають бойові дії – затримується.

До того ж багато звітів все ще очікують підтвердження. Це стосується таких міст, як Маріуполь, Ізюм та Попасна.