Про загибель гуманітарної працівниці з Іспанії під час саміту G20 повідомив міністр закордонних справ країни Хосе Мануель Альбарес, який не вказав її імені.

“На жаль, я можу підтвердити, що ракета влучила в автомобіль, в якому їхала наша громадянка, яка працювала в гуманітарній неурядовій організації в Україні. Ми маємо усне підтвердження її загибелі”, – заявив Альбарес.

Канадський гуманітарний працівник загинув під час обстрілу в суботу у місті Часів Ярі в Донецькій області на сході України. Як повідомляє організація Road2Relief (“Дорога допомоги”), мова йде про волонтера Ентоні “Тонко” Ігната.