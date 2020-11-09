Національне агентство кваліфікацій разом з європейськими партнерами проведе 12-13 листопада в Україні онлайн міжнародний форум “Людський капітал: Новий порядок денний”.

Участь у Форумі візьмуть представники уряду, міжнародних організацій, народні депутати і бізнес.

На Форумі буде обговорено питання потреб ринку праці в кваліфікаціях, розроблення професійних стандартів, запуску кваліфікаційних центрів з визнання неформального і інформального навчання та розвитку Національної системи кваліфікацій.

Розвиток людського капіталу визначено ООН однією з ключових цілей Сталого розвитку на період до 2030 року. Людський капітал – формується, зокрема, завдяки справедливій, якісній освіті, можливості навчатися впродовж усього життя для всіх, справедливим відносинам на ринку праці.

За словами голови Агентства Юрія Баланюка, сьогодні людський капітал став критично важливою складовою національного багатства та розвитку сучасної економіки.

“Сучасну економіку розвивати без інвестицій в людський капітал неможливо. Це не менш важливо, аніж вкладення в матеріально-речові фактори виробництва та землю”,- зазначає Юрій Баланюк.

Посилання на форум

http://humancapital.nqa.gov.ua

https://www.facebook.com/events/667955180765779