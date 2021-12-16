Погода в Україні у четвер, 16 грудня, в більшості регіонів буде дощова, в Карпатах йтиме сніг.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Вночі у південних, вдень у західних та північних областях місцями очікується невеликий дощ, у Карпатах з мокрим снігом, на решті території без опадів.

Вночі та вранці у західних, східних, місцями північних та центральних областях туман, на заході країни на дорогах ожеледиця. Вітер західний (у південних і східних областях – північний), 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла, в Криму до 8°.

У Києві 16 грудня вночі буде сухо, вдень місцями йтиме невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.