Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Вночі у південних, вдень у західних та північних областях місцями очікується невеликий дощ, у Карпатах з мокрим снігом, на решті території без опадів.
Вночі та вранці у західних, східних, місцями північних та центральних областях туман, на заході країни на дорогах ожеледиця. Вітер західний (у південних і східних областях – північний), 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла, в Криму до 8°.
У Києві 16 грудня вночі буде сухо, вдень місцями йтиме невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.
- Нагадаємо, в Україні у середу, 15 грудня, була хмарна та холодна погода у всіх регіонах. Температура повітря вдень трималася в межах -1…+7 градусів, а вночі опуститься до -5.
- Нагадаємо, внаслідок погіршення погодних умов в Україні знеструмлено 241 населений пункт у 4 областях.