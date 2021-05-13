В Україні в четвер, 13 травня, відкрили оновлений державний центр реагування на кіберінциденти – Кіберцентр UA30. Він займатиметься питаннями захисту державних інформаційних ресурсів, об'єктів критичної інфраструктури та українського кіберпростору загалом.

Про це поінформували в пресслужбах Міністерства цифрової трансформації та Офісу президента України.

У відкритті взяли участь президент Володимир Зеленський, віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь.

Кіберцентр UA30 створено на базі Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Він надаватиме послуги кіберзахисту, виявлення та реагування на кіберзагрози “як для державних організацій, так і для пересічних громадян”.

Серед пріоритетів центру – захист критичної інформаційної інфраструктури (державні реєстри, цифрові послуги, державні інформаційні ресурси та інформаційні системи критичних підприємств).

Крім того, Кіберцентр стане адміністратором безпеки Національного центру резервування державних інформаційних ресурсів (куди до 2024 року мають бути перенесені 80% реєстрів).

До складу Кіберцентру UA30 входять:

1. Оновлений тренінговий майданчик з унікальною технологією відпрацювання реальних сценаріїв кібератак в навчальному середовищі (зазначається, що в світі “налічується всього близько 20 таких платформ, шість з яких у США”).

Наразі в рамках тренінгового майданчика реалізовано 27 сценаріїв різного рівня складності (“від студента до професіонала у сфері кібербезпеки”).

У тренінговому центрі проводитимуться навчання, тренінги та моделювання загроз інформаційній безпеці. Є можливість проводити навчання одночасно для двох команд по 10 осіб.

2. Державна команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA – єдина з України, яка є офіційним членом Форуму команд реагування на інциденти безпеки FIRST; вона може оперативно взаємодіяти з командами реагування з 97 країн світу (з метою дослідження кіберінцидентів та обміну інформацією про кіберзагрози).

Серед основних функцій CERT-UA: реагування на кіберінциденти та дослідження цифрових даних; інформування про кіберзагрози та вразливості; дослідження шкідливого програмного забезпечення; обмін даними про кіберінциденти.

Вказана урядова команда CERT-UA, зокрема, запобігає кібератакам на електронні пошти державних службовців.