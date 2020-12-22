АТ "Укргазвидобування", що входить до групи НАК "Нафтогаз", відкрило у Полтавській області нове перспективне родовище із розвіданими запасами 200 млн кубометрів газу.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Відкриття родовища стало можливим завдяки розвідувальним роботам у складних геологічних умовах на значних глибинах – більше 6 000 м. За їх результатами компанія пробурила пошукову свердловину, яка підтвердила газові поклади і дала промисловий приплив газу – майже 100 тис. куб. м на добу.

Зазначається, що розвідані запаси Жемчужного родовища становлять 200 млн куб. м газу, а перспективні запаси і ресурси – понад 2 млрд куб. м³. Загальна площа нового родовища становить 213 кв. км, в його межах виділено 5 газонасичених горизонтів.

Свердловину глибиною 6 150 м бурили фахівці власного бурового підрозділу “Укрбургаз”. На ній вперше випробували новий буровий верстат виробництва Bentec.

Для деталізації геологічної будови Жемчужного родовища і визначення оптимальних місць для буріння нових свердловин компанія планує розпочати проведення 3D-сейсміки.