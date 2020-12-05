В Україні відкрили кримінальне провадження проти представників австрійського архітектурного бюро "Coop Himmelb(l)au", яке бере участь у будівництві оперного театру в окупованому Росією Севастополі.

Про це поінформували в пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

Провадження було відкрито прокуратурою АР Крим 4 грудня у відповідь на звернення МЗС України. Як уточнили в пресслужбі прокуратури, воно відкрито за ч.1 ст.332-1 Кримінального кодексу України (“Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї”).

Крім того, Україна почала внутрішньодержавні процедури для введення проти австрійського бюро санкцій за співпрацю з російською окупаційною адміністрацією і пособництво в спробі легітимізації Росією анексії Криму.

У МЗС уточнили, що українська сторона детально проінформує партнерів у Євросоюзі та США про незаконну діяльність бюро.

“Ми не будемо толерувати таке відверте ігнорування українського суверенітету та співробітництво з російською окупаційною адміністрацією. Їм буде заборонено в’їзд в Україну, а міжнародне реноме цієї компанії зазнає серйозних втрат. Тепер з іменем цього бюро буде пов’язане пособництво окупанту у вчиненні міжнародного злочину”, – наголосив спецпредставник МЗС України з питань санкційної політики Олексій Макеєв.