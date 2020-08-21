У зв'язку з великою кількістю пацієнтів, заражених коронавірусом COVID-19, в Україні почали відкривати лікарні другої хвилі для госпіталізації.

Про це повідомив голова МОЗ України Максим Степанов.

За його словами, зараз відбувається об’єднання лікарень першої та другої хвилі, так як більше немає сенсу їх розділяти.

“Міняємо алгоритми маршрутизації пацієнтів, надання допомоги. Я дав доручення об’єднати лікарні першої та другої хвилі в зв’язку з великою кількістю госпіталізованих. Вважаю, ми повинні говорити, що у нас немає вже лікарень першої та другої хвилі. Я практично щодня підписую нові розпорядження про введенні нових лікарень в областях. Велика кількість хворих фіксується по всій країні”, – заявив Степанов.

Також він повідомив, що в МОЗ ведуть роботу по поліпшенню встановлення контактів заражених коронавірусом, а також – по роботі лабораторних центрів.