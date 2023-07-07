Перші п’ять автошкіл для людей з інвалідністю відкрилися на базі закладів освіти системи МВС у Києві, Кам’янці-Подільському, Кропивницькому, Львові та Дніпрі.

Джерело: МВС.

Автошколи для осіб з інвалідністю – флагманський проєкт Міністерства внутрішніх справ, що реалізується в межах ініціативи першої леді України “Без бар’єрів”.

Мета проєкту – створити ефективну й комфортну систему адаптації осіб з інвалідністю до керування транспортними засобами з урахуванням їхніх можливостей і потреб.

До навчання запрошують людей з інвалідністю, які прагнуть уперше отримати водійське посвідчення категорії В, потребують навчання або перенавчання на автомобілі з ручним керуванням.

Зараз теоретичні та практичні курси в адаптованих автошколах проходять перші 22 учні, один уже отримав посвідчення водія.

У автошколах для осіб з інвалідністю учням пропонують доступну інфраструктуру, навчання у змішаних інклюзивних групах або індивідуально, можливість теоретичного навчання в дистанційному форматі, індивідуальне навчання за зручним графіком, сертифіковані сучасні автомобілі з ручним керуванням, підтримку й консультування від досвідчених інструкторів, які пройшли додаткові курси.

Записатися до однієї з п’яти автошкіл можна на сайті МВС.