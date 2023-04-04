Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.
У МОЗ розповіли, що лабораторія оснащена за найвищими стандартами. Тут встановлено два унікальні мікроскопи фірми Carl Zeiss. Є суперсучасні інкубатори для вирощування клітинних культур, низькотемпературна морозильна камера, в якій клітинні культури зберігатимуться за температури мінус 80 °C, останнього покоління ламінарні бокси для індивідуального захисту співробітників, які там працюють.
Днями в лабораторії стартував перший науковий проєкт – травматологи університету розпочали науково-дослідну роботу кафедри “Дослідження регенеративного потенціалу засобів клітинної терапії в ортопедії та травматології”. Відтак, науковці оцінюватимуть, як діятимуть на клітини різні регуляційні фактори та визначати, наскільки вони спроможні до проліферації, тобто до розростання тканини через розмноження.
У відомстві пояснили, що ці важливі дані та знання допоможуть українським медикам рятувати пацієнтів, прискорювати процеси лікування, загоєння ран, приживання, а значить, одужання загалом. Наприклад, під час заміни колінного суглоба дуже важливим є фактор його приживання та ефективного загоєння, тож фахівцям клітинне дослідження має дати цінну підказку, які препарати прискорять цей процес.
“У лабораторії працюватимуть як з експериментальним (від тварин) і клінічним (від пацієнтів) матеріалом, так і комерційними клітинами. З огляду на сучасні методи біоетики, дослідження на тваринах – це далеко вчорашній день, їх взагалі заборонено проводити на етапах доклінічного скринінгу”, – розповіли в МОЗ.
А також підкреслили, що на базі лабораторії клітинних культур матимуть змогу працювати науковці університету різних спеціалізацій: стоматологи, фармацевти, гістологи, анатоми, біологи та дерматологи.
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