Про це повідомила пресслужба Уряду.

На сьогодні Скадовський морський торговельний порт є єдиним українським портом, який не працює для перевалки міжнародних вантажів у морському сполученні.

Зазначається, що його відновлення вкрай важливе для збільшення вантажопотоку та забезпечення існуючого попиту.

“Технологічні особливості перевантаження та оформлення вантажів у морських портах України не передбачають тісного контакту між людьми, тому доцільно відновити цю роботу”, – зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Водночас, відновлення роботи пункту пропуску “Рава-Руська” дозволить значно зменшити завантаженість нині працюючих КПП “Ягодин” та “Краківець” для автомобільного сполучення з Республікою Польща.

Крім цього, це сприятиме мінімізації великого скупчення вантажного транспорту на кордоні, що важливо в умовах поширення COVID-19, а також забезпечить стабільне здійснення міжнародної торгівлі як з Польщею, так і з ЄС в цілому.