Огляд Work.ua свідчить про позитивні тенденції на ринку праці в Україні у травні. Кількість розміщених вакансій зросла на 9%. Ринок праці наближається до показників, які були до повномасштабного вторгнення.

Джерело: Work.ua

У травні спостерігалося зростання кількості вакансій у прифронтових областях і регіонах на заході України. Порівняно з квітнем, найбільший приріст був зафіксований у таких областях: Тернопільській (+17% ), Івано-Франківській (+14% ), Сумській (+13%), Рівненській (+13% ) та Харківській (+12% ).

В Україні відновлюється ринок праці – результати дослідження Work.ua // 6 фото



Область з найбільшою кількістю вакансій – Київська (28410). За нею слідують Львівська (8781), Дніпропетровська (8511), Одеська (6455) та Харківська (3131). Кількість вакансій найбільше зросла для посад: «Водій екскаватора» (+47%), «Маляр» (+45%), «Виконроб» (+42%), «Покоївка» (+41%), «Водій навантажувача» (+40%).

Три категорії з найбільшим приростом вакансій у травні проти квітня: будівництво, архітектура (+21%); готельно-ресторанний бізнес, туризм (+17%); сфера обслуговування (+15%).

Протягом року зарплати зросли на 10% (з 15 000 до 16 500 грн). Категорії, в яких найбільше зросла заробітна плата: ЗМІ, видавництво, поліграфія; Юриспруденція; Секретаріат, АГВ.

У травні на 4% більше користувачів створили або оновили своє резюме, ніж у квітні. Також у травні на 67% більше, ніж у квітні, кандидатів віком 16-17 років. Загалом кандидати, віком до 25 років, становлять 49 % від усіх нових шукачів.

За даними Work.ua, у травні рівень конкуренції серед шукачів роботи став схожим на довоєнний у лютому 2022 року. Водночас роботодавцям стає складніше знайти відповідних працівників, оскільки кількість відгуків зменшується. Найбільша конкуренція на ринку праці залишалася в Київській, Харківській, Вінницькій, Львівській та Чернігівській областях, як зазначено в огляді Work.ua.