Вже з 25 червня польська компанія LPP, що спеціалізується на роздрібній торгівлі одягом, відновлює роботу всіх своїх магазинів в ТРЦ Respublika Park, DREAM і SkyMall.

Як повідомляє Асоціація рітейлерів України, про це стало відомо із соціальних мереж торгово-розважальних центрів.

“Ми знаємо, що ви дуже чекали, і нарешті можемо оголосити про відкриття найпопулярніших магазинів. Нові колекції та трендовий одяг чекає на вас”, – йдеться у повідомленні SkyMall.

Також в Respublika Park наголосили на тому, що разом із відновленням роботи всіх цих магазинів відбудеться презентація нової колекції літнього одягу.

Нагадаємо, LPP Group працює у 25 країнах світу. Щорічно компанія продає 259 млн одиниць одягу. З 30 березня всі магазини LPP припинили роботу на російському ринку. У травні компанія продала усі 500 своїх магазинів у РФ консорціуму інвесторів із Китаю. Суму угоди сторони не розголошують.

Довідка. Асоціація рітейлерів України (RAU) – профільне об’єднання гравців ринку роздрібної торгівлі і компаній, безпосередньо пов’язаних з рітейлом. Асоціація діє як незалежне неприбуткове об’єднання юридичних осіб. Асоціація рітейлерів України об’єднує понад 60 українських і міжнародних брендів сфери роздрібної торгівлі.

Довідка. LPP Spółka Akcyjna — польська компанія, що спеціалізується на роздрібній торгівлі одягом, яка займається дизайном, виробництвом та розповсюдженням одягу. У своєму портфоліо компанія має п’ять брендів: Reserved, House, Cropp, Mohito та Sinsay.