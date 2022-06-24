Як повідомляє Асоціація рітейлерів України, про це стало відомо із соціальних мереж торгово-розважальних центрів.
“Ми знаємо, що ви дуже чекали, і нарешті можемо оголосити про відкриття найпопулярніших магазинів. Нові колекції та трендовий одяг чекає на вас”, – йдеться у повідомленні SkyMall.
Також в Respublika Park наголосили на тому, що разом із відновленням роботи всіх цих магазинів відбудеться презентація нової колекції літнього одягу.
Нагадаємо, LPP Group працює у 25 країнах світу. Щорічно компанія продає 259 млн одиниць одягу. З 30 березня всі магазини LPP припинили роботу на російському ринку. У травні компанія продала усі 500 своїх магазинів у РФ консорціуму інвесторів із Китаю. Суму угоди сторони не розголошують.
Довідка. Асоціація рітейлерів України (RAU) – профільне об’єднання гравців ринку роздрібної торгівлі і компаній, безпосередньо пов’язаних з рітейлом. Асоціація діє як незалежне неприбуткове об’єднання юридичних осіб. Асоціація рітейлерів України об’єднує понад 60 українських і міжнародних брендів сфери роздрібної торгівлі.
Довідка. LPP Spółka Akcyjna — польська компанія, що спеціалізується на роздрібній торгівлі одягом, яка займається дизайном, виробництвом та розповсюдженням одягу. У своєму портфоліо компанія має п’ять брендів: Reserved, House, Cropp, Mohito та Sinsay.
- Нагадаємо, що у Київській області поступово відновлює роботу завод компанії “Кока-кола Беверіджес”. Підприємство планує вийти на максимальну потужність до кінця травня.
- Компанія Coca-Cola HBC більше не буде виробляти та продавати свої товари у Росії.
- Десятки найбільших компаній світу припинили або скоротили свою діяльність у Росії у відповідь на її вторгнення в Україну.
- Також раніше повідомлялося, що великий розробник та видавець ігор для мобільних телефонів та соціальних мереж Game Insights закриває всі офіси та покидає Росію.