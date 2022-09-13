У Міжнародному агентстві з атомної енергії заявили, що до Запорізької АЕС успішно відновили другу лінію електропередач. Втім, 4 основні зовнішні лінії все ще не працюють.

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

Зазначається, що це дозволяє забезпечувати електростанцію зовнішньою електроенергією, необхідною для охолодження реактора та інших важливих функцій безпеки, а іншу лінію – тримати в резерві.

Водночас блок реактора, який зупинили, перейшов у режим холодної зупинки, як 5 інших реакторів. Тепер для охолодження йому необхідно менше енергії.

В агенстві уточнили, що відновлена лінія 750/330 кВ, яку використовували для забезпечення функціями безпеки. Раніше відновлена лінія 330 кВ залишається в резерві.

За словами генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, ситуація з ядерною безпекою та охороною на ЗАЕС залишається нестабільною: “Терміново потрібна зона ядерної безпеки, і я розпочав консультації з відповідними сторонами”, – заявив він.

ДОВІДКА. Вночі 11 вересня роботу ЗАЕС було повністю зупинено після відновлення ЛЕП, що з’єднує станцію з енергосистемою України.

Протягом минулих трьох діб 6-й енергоблок працював лише на живлення власних потреб ЗАЕС на критично низькому рівні потужності (від 114 до 140 МВт), оскільки через російські обстріли були пошкоджені всі лінії зв‘язку Запорізької АЕС з енергосистемою України.

В “Енергоатомі” наголосили, що для недопущення аварійної ситуації російська сторона повинна припинити обстріли ліній зв’язку з Запорізькою АЕС та створити навколо неї демілітаризовану зону. Після цього лінії зв‘язку можна буде відремонтувати, забезпечити включення і подальшу безпечну роботу ЗАЕС.