Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.
Зазначається, що це дозволяє забезпечувати електростанцію зовнішньою електроенергією, необхідною для охолодження реактора та інших важливих функцій безпеки, а іншу лінію – тримати в резерві.
Водночас блок реактора, який зупинили, перейшов у режим холодної зупинки, як 5 інших реакторів. Тепер для охолодження йому необхідно менше енергії.
В агенстві уточнили, що відновлена лінія 750/330 кВ, яку використовували для забезпечення функціями безпеки. Раніше відновлена лінія 330 кВ залишається в резерві.
За словами генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, ситуація з ядерною безпекою та охороною на ЗАЕС залишається нестабільною: “Терміново потрібна зона ядерної безпеки, і я розпочав консультації з відповідними сторонами”, – заявив він.
ДОВІДКА. Вночі 11 вересня роботу ЗАЕС було повністю зупинено після відновлення ЛЕП, що з’єднує станцію з енергосистемою України.
Протягом минулих трьох діб 6-й енергоблок працював лише на живлення власних потреб ЗАЕС на критично низькому рівні потужності (від 114 до 140 МВт), оскільки через російські обстріли були пошкоджені всі лінії зв‘язку Запорізької АЕС з енергосистемою України.
В “Енергоатомі” наголосили, що для недопущення аварійної ситуації російська сторона повинна припинити обстріли ліній зв’язку з Запорізькою АЕС та створити навколо неї демілітаризовану зону. Після цього лінії зв‘язку можна буде відремонтувати, забезпечити включення і подальшу безпечну роботу ЗАЕС.
- У Міжнародному агентстві з атомної енергії заявили про відновлення резервної лінії електропередачі до Запорізької атомної електростанції в тимчасово окупованому Енергодарі.
- Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що необхідно розрізняти “створення демілітаризованої зони” навколо Запорізької АЕС від створення “зони ядерної безпеки”.
- Раніше МАГАТЕ опублікувало звіт за підсумками свого візиту на Запорізьку атомну електростанцію, в якому зазначило, що постійні обстріли загрожують ядерній безпеці.
- У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, що на Запорізькій АЕС навмисно вимкнули останню основну лінію електропередачі, аби загасити пожежу.
- Президент Франції Емманюель Макрон під час телефонної розмови з главою української держави Володимиром Зеленським заявив, що єдиний спосіб відновити безпеку на окупованій РФ Запорізькій атомній електростанції – вивести звідти російські війська.