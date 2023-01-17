"Укрзалізниця" відновлює залізничне сполучення між Україною та Румунією. Відтак, сьогодні, 17 січня, відбувся тестовий запуск потягу з Рахова до Валя-Вішеулуй (Румунія), а вже завтра, 18 січня, поїзд відправиться в перший офіційний рейс.

Про це інформує пресслужба Міністерства інфраструктури України та пресслужба “Укрзалізниці”.

Старт курсування цих потягів значно прискорить транспортне сполучення України та ЄС, а також надасть українцям, які вимушено покинули Україну, додаткові транспортні можливості для повернення додому.

Запуск потягу став можливим завдяки відновленню у 2022 році в рамках проєкту «Відкритий кордон» дільниці Рахів — Ділове — Валя Вішеулуй (Румунія), яка не працювала з 2011 року. Зокрема, було відремонтовано понад 20 кілометрів колій, 12 мостів, а також здійснено ремонт вокзалу Рахова.

Рейси відправлятимуться щоденно о 6:10 та 14:10 і прибуватимуть до Валі-Вішеулуй відповідно о 7:45 та 15:45. У зворотному напрямку потяги відправлятимуться об 11:45 та 18:15 і прибуватимуть до Рахова відповідно о 12:20 та 18:50.

Крім цього, “Укрзалізниця” передбачила зручне стикування зі Львовом. Зокрема, компанія призначила поїзд №810/809 Львів — Рахів — Львів. Поїзд відправлятиметься зі Львова о 7:00 і прибуватиме до Рахова о 13:20. У зворотному напрямку, з Рахова, поїзд відправлятиметься о 14:34 і прибуватиме до Львова о 20:50.

Зазначимо, що нещодавно вперше в історії незалежної України “Укрзалізниця” запустила швидкісне сполучення для Черкас з Києвом.

Відтак, “Укрзалізниця” призначає “Інтерсіті+ №730/729 Київ — Черкаси”. У компанії нагадали, що минулого року тут було завершено довгоочікуваний проєкт з електрифікації, який дозволяє пустити до жителів Черкас комфортний та модерновий Hyundai Rotem.

З Києва поїзд відправлятиметься з 20 січня щоденно, крім вівторків, о 17:50, і прибуватиме до Черкас о 21:07. Зворотно, з Черкас, поїзд відправлятиметься з 21 січня щоденно, крім середи, о 6:33 і прибуватиме до Києва о 9:39.