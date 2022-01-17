Майже всі державні інформаційні ресурси 17 січня відновили роботу. Досі триває розслідування та робота над відновленням решти ресурсів.

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та інформаційного захисту України.

Спеціалісти перевіряють інформацію про використання спеціальної програми, що знищує дані. Також ведеться співпраця з компанією Microsoft у рамках укладеної влітку угоди про співробітництво “Програма державної безпеки” (Government Security Program).

“Вже зараз можна стверджувати про значно вищу складність атаки, ніж модифікація стартової сторінки вебсайтів”, — додали в повідомленні.

Попередньо відомо, що хакери знищили низку зовнішніх інформаційних ресурсів в ручному режимі. Стислий проміжок часу свідчить, що чисельних зловмисників координували.

Зараз відпрацьовується версія щодо комбінації трьох векторів атаки: supply chain attack (порушення координації для постачання, наприклад, від фінансового сектору, нафтової галузі до державного сектора) та експлуатації вразливостей OctoberCMS (система управління вмістом сайту) та Log4j (назва бібліотеки з відкритим вихідним кодом).