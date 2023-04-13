Про це сповіщає Politico.
У Києві переконані, що оприлюднені в соціальних мережах секретні розвідувальні дані свідчать про те, що США сумніваються у військовому потенціалі України. За словами людини, яка контактує з високопоставленими особами, подібні дані “зливають” ті самі люди, які запевняли, що “Київ впаде через три дні”.
“Деякі люди продовжують недооцінювати військові шанси України в контрнаступі, проте ми щодня доводимо, що подібні судження є помилковими. Прогнози контрнаступу України не відповідають дійсності. Це змушує нас серйозно задуматися над тим, наскільки США підтримують прагнення України повністю витіснити Росію з нашої території”, – прокоментував представник Міноборони України.
Крім того, додається, що думка про готовність українських військових до контрнаступу поширена в уряді України.
Як повідомляли #Букви, Міністр оборони Ллойд Остін заявив, що Україна залишається впевненою у своїй здатності розпочати контрнаступ проти Росії попри наслідки можливого витоку документів розвідки США.
Раніше директор ЦРУ Вільям Берн наголосив, що президент РФ Володимир Путін “несерйозно” ставиться до перемовин, а успішний контрнаступ України може змінити цю ситуацію.
Він також наголосив на важливості подальшої підтримки України з боку США, зокрема шляхом обміну розвідданими, у той час, коли витік секретних документів викликає сумніви щодо погляду адміністрації на конфлікт.
- У Twitter і Telegram з’явилися секретні документи з детальним описом секретних планів США і НАТО щодо майбутнього контрнаступу України. Пентагон вже розпочав розслідування витоку документів.
- За інформацією ЗМІ, у таємних документах США, які нещодавно були “злиті” у соцмережі, мовилось зокрема про те, що Єгипет хотів таємно постачати Росії ракети.
- Військові та розвідувальні дані, які з’явилися в соціальних мережах, містять “низку надсекретних деталей”, що змушує американських посадовців якомога швидше визначити джерело витоку. Деякі офіційні особи США переконані, що організатором “зливу” є хтось зі Сполучених Штатів.