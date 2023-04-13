Високопоставлені українські посадовці відкинули припущення, висловлені в секретних документах Пентагону, щодо "невдалого контрнаступу", який принесе Україні лише "скромні територіальні вигоди".

Про це сповіщає Politico.

У Києві переконані, що оприлюднені в соціальних мережах секретні розвідувальні дані свідчать про те, що США сумніваються у військовому потенціалі України. За словами людини, яка контактує з високопоставленими особами, подібні дані “зливають” ті самі люди, які запевняли, що “Київ впаде через три дні”.

“Деякі люди продовжують недооцінювати військові шанси України в контрнаступі, проте ми щодня доводимо, що подібні судження є помилковими. Прогнози контрнаступу України не відповідають дійсності. Це змушує нас серйозно задуматися над тим, наскільки США підтримують прагнення України повністю витіснити Росію з нашої території”, – прокоментував представник Міноборони України.

Крім того, додається, що думка про готовність українських військових до контрнаступу поширена в уряді України.

Як повідомляли #Букви, Міністр оборони Ллойд Остін заявив, що Україна залишається впевненою у своїй здатності розпочати контрнаступ проти Росії попри наслідки можливого витоку документів розвідки США.

Раніше директор ЦРУ Вільям Берн наголосив, що президент РФ Володимир Путін “несерйозно” ставиться до перемовин, а успішний контрнаступ України може змінити цю ситуацію.

Він також наголосив на важливості подальшої підтримки України з боку США, зокрема шляхом обміну розвідданими, у той час, коли витік секретних документів викликає сумніви щодо погляду адміністрації на конфлікт.