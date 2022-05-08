Про це повідомили #Букви.
Вперше з’явилася ідея відсвяткувати День матері у 1872 році у США. Відома пацифістка Джулія Уорд Гоув запропонувала започаткувати подію, яка б об’єднувала матерів у боротьбі за мир у всьому світі, але тоді концепція не набула розголосу.
У 1907 році запропонувала аналогічне свято американка Ганна Джарвіс. Вона три роки намагалася його офіційно затвердити, зокрема, надсилала листи до різних держустанов, видатним особам та законодавчим органам. Суд штату Вірджинія визнав День матері офіційним святом, а вже у 1914 році тодішній президент США Вудро Вільсон оголосив про створення Дня матері у Штатах.
На сьогодні свято відзначають вже 85 країн світу. В Європі ця подія набула популярності після Першої світової війни.
Як свято з’явилося в Україні
За створення свята виступили учасниці Союзу українок в Канаді в 1928 році. Через рік ініціативу підхопив Львів, де з такою пропозицією виступила Олена Кисельовська. Того ж року ідея “Союзу українок” поширилася у Тернопільскій області.
Українці заснували традиції святкувати День матері проведенням концертів відомих зірок, фестивалів та інших урочистих заходів. Радянська влада заборонила проводити святкування 1939 року, а відновили його різні громадські організації на чолі із “Союзом українок”.
Заведено дарувати матерям приємні подарунки, влаштовувати святкові вечері, казати милі та добрі слова. Найменші українці намагаються порадувати маму малюнками, віршами чи іншими творчими роботами.
- Нагадаємо, 8 травня Україна відзначає День пам’яті та примирення. Цей день має на меті вшанування подвигу України, її внеску у перемогу над гітлерівською Німеччиною у Другій світовій війні, та пам’яті її жертв. Українські політичні діячі вітають спільноту з цією датою.
- Усі жінки, діти та люди похилого віку, що переховувалися від російських обстрілів у підвалах маріупольського металокомбінату “Азовсталь” були евакуйовані 7 травня на підконтрольну Україні територію.