В Україні щорічно відзначають День матері, який показує їхній особливий вплив у суспільстві. Для святкування обирали саме травень, адже саме цього місяця вшановують Пречисту Діву Марію, матір Ісуса Христа.

Про це повідомили #Букви.

Вперше з’явилася ідея відсвяткувати День матері у 1872 році у США. Відома пацифістка Джулія Уорд Гоув запропонувала започаткувати подію, яка б об’єднувала матерів у боротьбі за мир у всьому світі, але тоді концепція не набула розголосу.

У 1907 році запропонувала аналогічне свято американка Ганна Джарвіс. Вона три роки намагалася його офіційно затвердити, зокрема, надсилала листи до різних держустанов, видатним особам та законодавчим органам. Суд штату Вірджинія визнав День матері офіційним святом, а вже у 1914 році тодішній президент США Вудро Вільсон оголосив про створення Дня матері у Штатах.

На сьогодні свято відзначають вже 85 країн світу. В Європі ця подія набула популярності після Першої світової війни.

Як свято з’явилося в Україні

За створення свята виступили учасниці Союзу українок в Канаді в 1928 році. Через рік ініціативу підхопив Львів, де з такою пропозицією виступила Олена Кисельовська. Того ж року ідея “Союзу українок” поширилася у Тернопільскій області.

Українці заснували традиції святкувати День матері проведенням концертів відомих зірок, фестивалів та інших урочистих заходів. Радянська влада заборонила проводити святкування 1939 року, а відновили його різні громадські організації на чолі із “Союзом українок”.

Заведено дарувати матерям приємні подарунки, влаштовувати святкові вечері, казати милі та добрі слова. Найменші українці намагаються порадувати маму малюнками, віршами чи іншими творчими роботами.