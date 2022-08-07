7 липня в Україні відзначають День Повітряних Сил ЗСУ. З початку повномасштабного вторгнення Росії свято, яке присвячене захисникам, набуло особливої актуальності.

Про це повідомили #Букви.

Свято встановили указом третього президента України Віктора Ющенка у 2008 році. Тодішній президент наголосив щодо значущості цього роду військ у забезпеченні обороноздатності держави.

Повітряні сили ЗСУ мають повітряний та протиповітряний компоненти. Вони мають чотири роди діяльності, а саме авіацію, протиповітряну оборону, спеціальні війська, частини матеріально-технічного та медичного забезпечення, а також навчальні заклади. До них відносяться зенітно-ракетні та радіотехнічні війська, а також окремі військові частини та підрозділи як розвідувальні, інженерні, радіаційно-хімічного захисту, зв’язку, метеорологічного забезпечення тощо.

З початку російського вторгнення 24 лютого Повітряні сили ЗСУ беруть активну участь у захисті нашої країни. Вони завдають втрат російським окупаційним військам та на середину липня завдали близько 1700 ударів по позиціях ворога.

За останні тижні українська авіація знищила низку ворожих складів з боєприпасами. Завдяки штурмовикам нещодавно вдалося ліквідувати 194 окупанти, 42 одиниці їх техніки та три збройові склади.

Крім того, з першого дня широкомасштабного наступу РФ з’явилася інформація про “Привида Києва”. Пізніше у Командуванні Повітряних сил ЗСУ розповіли, що “привид” це легенда, але насправді ним є збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил. З початку наступу цей образ підіймав дух українців.

Привітання президента

Президент Володимир Зеленський привітав українських захисників з професійним святом та наголосив, що завдяки їхнім зусиллям російські загарбники не запанували в українському небі. Він наголосив, що воїни вдень і вночі боронять повітряний простір нашої держави та відбивають ракетні з авіаційними ударами ворога.

“Саме ви не дозволили російським окупантам запанувати в українському небі. Саме ваша майстерність і стійкість змусили російські літаки й гелікоптери триматися якомога далі від лінії фронту, уникати прямих сутичок з нашими пілотами, а ракетні удари окупантів не завжди досягають цілей. Українці пишаються вами, надихаються вашими бойовими успіхами, усіляко підтримують вас, вірять у стійкість захисників українського неба і розділяють біль від втрат”, – зазначив президент. Від імені українців Володимир Зеленський висловив подяку всьому особовому складу Повітряних сил ЗСУ. Він заявив, що вони демонструють в боях із загарбниками героїчне виконання військового обов’язку, мужність та рішучість. “У цей день ми схиляємо голови перед пам’яттю полеглих героїв, які віддали своє життя у війні з російським агресором. Вічна їм слава! Упевнений, що завдяки високій злагодженості, підготовленості та відповідальності військовослужбовців цього потужного виду Збройних сил небо над Україною і надалі буде під надійною обороною”, – додав Зеленський.