В Україні відзначають День Військово-Морських Сил та День працівників морського та річкового флоту. Традиційно свято відзначають у першу неділю липня.

Про це повідомили #Букви.

Вперше День ВМС України відзначили 1 серпня 1997 року у Севастополі. Під час святкування кораблі Чорноморського флоту СРСР урочисто підняли українські прапори. Професійне свято було встановлено на прохання Військової Ради Військово-Морських Сил. Його приурочили до широкомасштабних навчань українського військового флоту “Море-96” влітку 1996 року.

Нині Україна живе в умовах війни з Росією, а підрозділи ВМС відіграють важливу роль у захисті території нашої країни від окупантів. На початку вторгнення один із морських піхотинців дав відому відповідь на прохання здатися “російському військовому кораблю” — флагману Чорноморського флоту РФ “Москва”. Внаслідок чого ця фраза стала гаслом.

Окупанти намагалися висадитися десантом в Одеській області 27 лютого, проте військовослужбовці ВМС України завадили планам. Морські піхотинці проявляли героїзм та захищали Маріуполь.

Одним з важливих досягнень стало потоплення крейсера “Москва”. За вдалу операцію по ліквідації флагмана Чорноморського флоту РФ президент Володимир Зеленський надав звання віцеадмірала командувачу ВМС України Олексію Неїжапу.

6 червня вороже корабельне угруповання вдалося відкинути від українських берегів на відстань понад 100 кілометрів. Російська сторона була змушена змінити тактику, аби спробувати відновити контроль над північно-західною частиною Чорного моря.

Крім того, сили ВМС України знищили три десантні катери типу “Раптор” та одну “Серну”. 17 червня було уражено буксир Віталій Бех, який прямував до Зміїного. За даними ОП “Південь” вдалося вразити 70% екіпажу буксира, а доля решти невідома.

Останнім досягненням стало визволення острова Зміїний. Російські окупанти залишили його 30 червня, хоча продовжували завдавати ударів по острову з авіації, зокрема фосфорними бомбами.