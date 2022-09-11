В Україні відзначають День танкістів. Вшановувати військову професію, яка на сьогодні відіграє важливу роль під час російського повномасштабного вторгнення, вирішили у 1997 році.

Про це повідомили #Букви.

Історія свята

У свята немає фіксованої дати, заведено, що його відзначають у другу неділю вересня. У 1997 році вирішили не змінювати дні святкувань, які запровадили ще за часів СРСР.

Його встановлено для підтримки ініціативи ветеранів танкових військ і танкобудівників України. В указі президента Леоніда Кучми від 29 серпня 1997 зазначено, що метою є виховання воїнів-танкістів ЗСУ на кращих традиціях попередніх поколінь.

Історія свята починається з 1946 року, коли радянська влада заснувала День танкіста. Його вирішили створити через заслуги механізованих і танкових військ під час Другої світової війни. У світі танки стали залучати на війни у 1916 році англійці, коли відбувалася битва на Соммі. З того часу технічне оснащення техніки змінилося, але перші танки жахнули супротивників на полі бою.

В Україні танки використовують у Сухопутних, Десантно-штурмових військах та морській піхоті ЗСУ. Крім того, Національна гвардія має на озброєнні важкі броньовані машини. Основною технікою є Т-64 у різних модифікаціях. Ще різні частини користуються Т-72, Т-80 та найсучаснішим Т-84 Оплот.

У Харкові є Інститут танкових військ НТУ ХПІ, який готує особовий склад. З початку вторгнення російські окупанти атакували його одним з перших.

Привітання з Днем танкіста

Першими привітали танкістів з професійним святом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Валерій Залужний заявив, що їхню важку роботу обов’язково впишуть в історію як героїзм.

“Воїни-танкісти, вітаю із професійним святом! Ви виконуєте важку роботу, яку небезпідставно називають і впишуть в історію як героїзм. Дякую за службу! Разом до Перемоги!” — сказав Залужний.

За словами Сергія Наєва, без танкістів важко уявити будь-яку армію. Ці війська виступають величезною вогневою потужністю, ударною силою, а також мають високу мобільність та надійний броньований захист. Саме танкісти стримують ворога у найвідповідальніші моменти та допомогають піхоті виконувати поставлені бойові завдання.

“Ми схиляємо голови перед усіма, хто віддав своє життя за Свободу та Незалежність України. Пам’ять про їхні подвиги завжди житиме у наших серцях! Велика вдячність тим, хто ремонтує, модернізує та створює танкову міць України! Ваша невтомна та самовіддана праця є запорукою успішних дій наших танкістів! У цей святковий день не можемо не згадати Ваших батьків, дружин, дітей, братів і сестер, які з нетерпінням чекають на Вас дома. Вони мають з гордістю пишатися своїми героями! Міцної броні та влучних пострілів Вам, браття-танкісти! Слава Україні! Разом переможемо!” — зазначив Наєв.