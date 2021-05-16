Про це розповідають #Букви.

День пам’яті жертв політичних репресій був встановлений указом президента у 2007 році.

Мета – належне вшанування пам’яті жертв політичних репресій, привернення уваги громадськості до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології, відродження національної пам’яті, утвердження нетерпимості до будь-яких проявів насильства проти людства та у зв’язку з 70-ми роковинами Великого терору – масових політичних репресій 1937-1938 років.

Досі залишається невідомою точна кількість українців, що стали жертвами політичних репресій.

Деякі експерти називають цифру у 1,5 мільйона осіб заарештованих (з них понад 50% українці) – це за період з початку 1920-х і до кінця 1980-х років. Більшість з них було розстріляно, інші пройшли заслання. Вислали майже 3 мільйони українців: на каторгу, в табори, когось запроторили у психзаклади.

Особливо жорстокі репресії були за часів Сталіна. Зокрема, в 1937-1938 роках в Україні було засуджено 197 617 осіб, з них до смертної кари – 122 237 громадян. Левову частку цих вироків виносили саме “трійки” НКВС.

Як повідомляє Інститут національної пам’яті, сьогодні на території Національного історико-меморіального заповідника “Биківнянські могили” відбудуться заходи із вшанування жертв комуністичного тоталітарного режиму.

О 12:00 розпочнеться молитва. Також усі охочі можуть ознайомитись із фотодокументальною виставкою про репресованих театральних діячів “Імена, викреслені з афіш”, яка експонується при вході у заповідник.