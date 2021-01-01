В Україні за минулу добу, в останній день 2020 року, виявили 9432 випадки зараження коронавірусом COVID-19.

Про це поінформували в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

“За даними Центру громадського здоров’я, станом на 1 січня в Україні зафіксовано 9432 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 338, медпрацівників – 446). Кількість активних хворих становить 325 790 осіб”, – сказано в повідомленні.

За добу померли 147 пацієнтів. За весь час епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померли 18 680 осіб.

Одужали за добу 10 016 пацієнтів. З початку епідемії коронавірус подолали 720 009 пацієнтів.

Госпіталізовано за добу 2559 осіб.

Всього в Україні зафіксовано 1 064 479 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 50 132 тестування на коронавірус: з них 35 688 – методом ПЛР і 14 444 – методом ІФА.

За весь час було проведено 5 млн 582 тис. 666 ПЛР-тестувань.

Кількість захворювань у регіонах:

• м. Київ – 112 356 випадків;

• Вінницька область – 22 735 випадків;

• Волинська область – 33 207 випадків;

• Дніпропетровська область – 58 991 випадок;

• Донецька область – 36 909 випадків;

• Житомирська область – 39 604 випадки;

• Закарпатська область – 28 313 випадків;

• Запорізька область – 54 607 випадків;

• Івано-Франківська область – 43 341 випадок;

• Київська область – 59 831 випадок;

• Кіровоградська область – 8522 випадки;

• Луганська область – 10 830 випадків;

• Львівська область – 61 696 випадків;

• Миколаївська область – 31 314 випадків;

• Одеська область – 71 669 випадків;

• Полтавська область – 36 598 випадків;

• Рівненська область – 41 275 випадків;

• Сумська область – 40 989 випадків;

• Тернопільська область – 34 194 випадки;

• Харківська область – 70 090 випадків;

• Херсонська область – 17 906 випадків;

• Хмельницька область – 39 692 випадки;

• Черкаська область – 39 351 випадок;

• Чернівецька область – 40 225 випадків;

• Чернігівська область – 30 234 випадки.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано: в м. Київ (885), Харківській (713), Київській (627), Одеській (544) та Запорізькій (519) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.