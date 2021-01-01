Про це поінформували в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
“За даними Центру громадського здоров’я, станом на 1 січня в Україні зафіксовано 9432 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 338, медпрацівників – 446). Кількість активних хворих становить 325 790 осіб”, – сказано в повідомленні.
За добу померли 147 пацієнтів. За весь час епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померли 18 680 осіб.
Одужали за добу 10 016 пацієнтів. З початку епідемії коронавірус подолали 720 009 пацієнтів.
Госпіталізовано за добу 2559 осіб.
Всього в Україні зафіксовано 1 064 479 випадків зараження коронавірусом.
За добу було зроблено 50 132 тестування на коронавірус: з них 35 688 – методом ПЛР і 14 444 – методом ІФА.
За весь час було проведено 5 млн 582 тис. 666 ПЛР-тестувань.
Кількість захворювань у регіонах:
• м. Київ – 112 356 випадків;
• Вінницька область – 22 735 випадків;
• Волинська область – 33 207 випадків;
• Дніпропетровська область – 58 991 випадок;
• Донецька область – 36 909 випадків;
• Житомирська область – 39 604 випадки;
• Закарпатська область – 28 313 випадків;
• Запорізька область – 54 607 випадків;
• Івано-Франківська область – 43 341 випадок;
• Київська область – 59 831 випадок;
• Кіровоградська область – 8522 випадки;
• Луганська область – 10 830 випадків;
• Львівська область – 61 696 випадків;
• Миколаївська область – 31 314 випадків;
• Одеська область – 71 669 випадків;
• Полтавська область – 36 598 випадків;
• Рівненська область – 41 275 випадків;
• Сумська область – 40 989 випадків;
• Тернопільська область – 34 194 випадки;
• Харківська область – 70 090 випадків;
• Херсонська область – 17 906 випадків;
• Хмельницька область – 39 692 випадки;
• Черкаська область – 39 351 випадок;
• Чернівецька область – 40 225 випадків;
• Чернігівська область – 30 234 випадки.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано: в м. Київ (885), Харківській (713), Київській (627), Одеській (544) та Запорізькій (519) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
- Міністерство охорони здоров’я України визначило 9 пріоритетних груп населення, які будуть першочергово вакциновані проти коронавірусу COVID-19. Увесь процес вакцинації планується провести в п’ять етапів.
- Вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні буде добровільною для громадян.
- Більш ніж половина українців не мають наміру вакцинуватися проти коронавірусу COVID-19, якщо вакцина буде платною. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 28-30 листопада 2020 року.
- Міністерство охорони здоров’я України планує провести першу вакцинацію проти коронавірусу COVID-19 в лютому 2021 року.