Модифікований "британський штам коронавірусу в Україні відрізняється від попередника, якого торік у грудні вперше виявили у Лондоні, критичними змінами у ділянках вірусу.

Про це повідомив Інститут молекулярної біології і генетики НАН України у Facebook.

Зазначається, що саме ці ділянки відповідають за швидкість розмноження вірусу в клітині та реактивність імунної системи людини. “Можна говорити про дуже небезпечну тенденцію заміни попередніх штамів коронавірусу, які циркулювали в Україні восени-взимку, і якими українці вже перехворіли, на нові, мутовані штами “британця”, – наголосив директор ІМБГ, академік Михайло Тукало.

Саме цей мутований штам спричинив нинішню хвилю епідемії в Україні. Крім того, саме це пояснює частіше виявлення випадків повторного інфікування COVID-19 та важчий перебіг захворювання.

Слід зауважити, що науковці провели секвенування 17 зразків, які відібрали у пацієнтів з коронавірусом з Прикарпаття, а також у двох інфікованих з Києва. У всіх зразках виявили нові мутації “британського” штаму коронавірусу. За даними, оприлюдненими МОЗ, досі на території України фіксували одиничні випадки цієї мутації.

Дані українських вчених вже зареєстрували в міжнародній базі GISAID та повідомили ВООЗ.

“Фахівці ВООЗ підкреслили необхідність регулярного моніторингу змін SARS-CoV-2 для виявлення нових ковід-мутантів, які “заходять” до країни. Це дозволить, за умови швидкого протиепідемічного реагування, локалізувати спалахи захворювання та зупинити подальші хвилі пандемії”, – йдеться в повідомленні НАН.