Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що адаптивний карантин в Україні продовжують до 31 серпня.

Про це він сказав сьогодні на засіданні Уряду, повідомляє кореспондент #Букв.

“Планується продовження адаптивного карантину в Україні до 31 серпня. Ми всі бачимо, що наразі такий формат, підхід до карантинних заходів дає свої результати і дозволяє нам контролювати рівень захворюваності в Україні. Тобто робота на рівні окремих регіонів, робота на локальному рівні довела свою ефективність, тому ми будемо практикувати і продовжувати такі підходи для контролю рівня захворюваності, для недопущення піків або перевантажень системи охорони здоров’я”, – сказав він.

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Рішення на засіданні ухвалили одноголосно з доопрацюванням в один день.

Раніше повідомлялось, що Міністерство охорони здоровʼя готує проєкт постанови, яким адаптивний карантин продовжать ще щонайменше на місяць.