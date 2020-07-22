Про це він сказав сьогодні на засіданні Уряду, повідомляє кореспондент #Букв.
“Планується продовження адаптивного карантину в Україні до 31 серпня. Ми всі бачимо, що наразі такий формат, підхід до карантинних заходів дає свої результати і дозволяє нам контролювати рівень захворюваності в Україні. Тобто робота на рівні окремих регіонів, робота на локальному рівні довела свою ефективність, тому ми будемо практикувати і продовжувати такі підходи для контролю рівня захворюваності, для недопущення піків або перевантажень системи охорони здоров’я”, – сказав він.
ОНОВЛЕНО
Рішення на засіданні ухвалили одноголосно з доопрацюванням в один день.
Раніше повідомлялось, що Міністерство охорони здоровʼя готує проєкт постанови, яким адаптивний карантин продовжать ще щонайменше на місяць.
- Раніше Кабінет Міністрів вирішив продовжити дію адаптивного карантину на території України до 31 липня 2020 року.
- Кабінет Міністрів схвалив введення штрафів для фізичних і юридичних осіб за перебування громадян у громадських місцях без захисних масок. Для фізичних осіб розмір штрафів становитиме від 170 до 255 гривень.