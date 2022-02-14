Про це заявили український та німецький лідери під час брифінгу.
На початку Зеленський наголосив, що Німеччина є важливим партнером України в підтримці євроінтеграційних прагнень. Головною темою під час зустрічі було питання стосовно безпекових викликів через агресивні дії Росії навколо кордонів України.
“В України віршується майбутнє архітектури європейської безпеки, частиною якої є наша держава”, — наголосив Зеленський.
На думку президента, в ці безпекові гарантії необхідно закласти юридичні гарантії, які будуть захищати Україну. Канцлер Німеччини наголосив на підтримці, особливо на проведенні саміту лідерів Нормандської четвірки.
Під час зустрічі обговорили питання стосовно “Північного потіку-2”. Зеленський зазначив, що у цьому питання між політиками з’явилися розбіжності. Українська позиція залишилася незмінною — газопровід вважається геополітичною зброєю та важелем впливу на Європейський Союз, Північноатлантичний Альянс (НАТО) й Сполучені Штати Америки. Тому президент запропонував канцлеру Німеччини “енергетичний діалог”, щоб Німеччина стала гарантом транзиту газу через України.
“Німеччина стоїть пліч-о-пліч на вашому боці”, — заявив німецький канцлер.
- Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що у разі нападу Російської Федерації (РФ) на Україну німецький уряд вже розробив схему реагування.
- Також президент України Володимир Зеленський почав зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Перед першою поїздкою до України німецький канцлер заявляв, що Берлін очікує від Москви деескалації через дії навколо кордонів України.
- Раніше стало відомо, що Міністерство закордонних справ (МЗС) ініціювало провести український тиждень в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). У такий спосіб планують посилити консультації між країнами-учасницями, знизити військову напругу та рухатися у дипломатичному напрямку із Росією.