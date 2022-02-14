Після перемовин із канцлером Німеччини Олафом Шольцем президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні вирішується питання стосовно європейської безпеки. Німецький канцлер наголосив, що підтримує Україну в демократичних прагненнях.

Про це заявили український та німецький лідери під час брифінгу.

На початку Зеленський наголосив, що Німеччина є важливим партнером України в підтримці євроінтеграційних прагнень. Головною темою під час зустрічі було питання стосовно безпекових викликів через агресивні дії Росії навколо кордонів України.

“В України віршується майбутнє архітектури європейської безпеки, частиною якої є наша держава”, — наголосив Зеленський.

На думку президента, в ці безпекові гарантії необхідно закласти юридичні гарантії, які будуть захищати Україну. Канцлер Німеччини наголосив на підтримці, особливо на проведенні саміту лідерів Нормандської четвірки.

Під час зустрічі обговорили питання стосовно “Північного потіку-2”. Зеленський зазначив, що у цьому питання між політиками з’явилися розбіжності. Українська позиція залишилася незмінною — газопровід вважається геополітичною зброєю та важелем впливу на Європейський Союз, Північноатлантичний Альянс (НАТО) й Сполучені Штати Америки. Тому президент запропонував канцлеру Німеччини “енергетичний діалог”, щоб Німеччина стала гарантом транзиту газу через України.