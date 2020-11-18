Про це повідомляє кореспондент #Букв.
За даними Мінцифри, станом на сьогодні у 59 % населених пунктів України відсутній широкосмуговий доступ до Інтернету. Передусім актуальною проблема є у сільській місцевості.
З метою впровадження високошвидкісного мобільного інтернету на сьогоднішньому засіданні уряд затвердив план заходів щодо вивільнення окремих діапазонів смуг радіочастот від телебачення. Зокрема, йдеться про виділення в діапазонах 790 – 862 МГц і 694 – 790 МГц для розгортання мереж LTE.
Крім того, Уряд схвалив план використання радіочастотного ресурсу України до 2025 року, доповнивши його новими базовими стандартами.
- На 45 з 46 станціях київського метро та в тунелях між ними є швидкісний мобільний інтернет 4G. Тобто покрита майже вся столична “підземка”.