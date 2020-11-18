Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні затвердив план вивільнення окремих діапазонів смуг радіочастот від телебачення задля впровадження високошвидкісного інтернету 4G.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За даними Мінцифри, станом на сьогодні у 59 % населених пунктів України відсутній широкосмуговий доступ до Інтернету. Передусім актуальною проблема є у сільській місцевості.

З метою впровадження високошвидкісного мобільного інтернету на сьогоднішньому засіданні уряд затвердив план заходів щодо вивільнення окремих діапазонів смуг радіочастот від телебачення. Зокрема, йдеться про виділення в діапазонах 790 – 862 МГц і 694 – 790 МГц для розгортання мереж LTE.

Крім того, Уряд схвалив план використання радіочастотного ресурсу України до 2025 року, доповнивши його новими базовими стандартами.