Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.
Він заявив, що нині треба бути готовими до тимчасових перебоїв зі світлом, водопостачанням і зв’язком.
“Російські терористи сьогодні масово обстрілюють українські міста. Під ударами цивільна й критична інфраструктура. Одними з перших цілей стали дитячий майданчик, музеї та освітні заклади. На жаль, загинули люди”, – наголосив Шмигаль.
За його словами, головною метою обстрілів є посіяти паніку, налякати, залишити українців без світла й тепла.
“Всі служби працюють на місцях, ми оперативно відновлюємо нашу інфраструктуру. Зробимо все, аби якнайшвидше відновити всі об’єкти”, — додав прем’єр.
Він закликав громадян України залишатися в укриттях.
- Президент України, Верховний Головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський у зв’язку з масованими ракетними обстрілами мирних українських міст констатував, що Україна воює з країною-терористом. Але наголосив, що наша держава вистоїть.
- Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс після ранкових обстрілів України закликав збільшити постачання зброї ЗСУ.