Внаслідок масованих обстрілів 10 жовтня станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах і місті Києві. У частині областей немає світла.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

Він заявив, що нині треба бути готовими до тимчасових перебоїв зі світлом, водопостачанням і зв’язком.

“Російські терористи сьогодні масово обстрілюють українські міста. Під ударами цивільна й критична інфраструктура. Одними з перших цілей стали дитячий майданчик, музеї та освітні заклади. На жаль, загинули люди”, – наголосив Шмигаль.

За його словами, головною метою обстрілів є посіяти паніку, налякати, залишити українців без світла й тепла.

“Всі служби працюють на місцях, ми оперативно відновлюємо нашу інфраструктуру. Зробимо все, аби якнайшвидше відновити всі об’єкти”, — додав прем’єр.

Він закликав громадян України залишатися в укриттях.