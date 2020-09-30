Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
“У нас сьогодні черговий антирекорд – ми подолали позначку в 4 тисячі. За добу захворіло 4027 осіб. З них 276 дітей і 171 медпрацівник. Було госпіталізовано 733 людини… За останню добу в Україні зафіксували 64 летальні випадки. Одужали 2110 пацієнтів, це приємний рекорд. Більше 2 тисяч у нас ще не було одужань“, – зазначив Степанов.
Він уточнив, що за весь час пандемії в Україні захворіли 208 959 осіб, з них 13 720 дітей, а також 15 250 медиків.
У зв’язку із зростанням кількості випадків COVID-19 Степанов закликав органи місцевого самоврядування забезпечити дотримання протиепідемічних правил, встановлених у країні.
(На відео – з 2:25)
Попередній рекорд за кількістю людей, які одужали від COVID-19, був зафіксований 28 вересня. Тоді вилікувалися 1797 осіб.
- З 28 вересня в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. До “червоної” зони карантину було віднесено: міста Тернопіль та Бережани Тернопільської області.
- Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила обмеження в регіонах з червоним рівнем епідемічної небезпеки з урахуванням пропозицій регіональних комісій. Вони встановлені з 00:00 години 22 вересня 2020 року.