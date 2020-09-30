В Україні за добу, 29 вересня, від коронавірусу COVID-19 одужали 2110 людей, що є рекордним показником з початку спалаху в нашій країні.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

“У нас сьогодні черговий антирекорд – ми подолали позначку в 4 тисячі. За добу захворіло 4027 осіб. З них 276 дітей і 171 медпрацівник. Було госпіталізовано 733 людини… За останню добу в Україні зафіксували 64 летальні випадки. Одужали 2110 пацієнтів, це приємний рекорд. Більше 2 тисяч у нас ще не було одужань“, – зазначив Степанов.

Він уточнив, що за весь час пандемії в Україні захворіли 208 959 осіб, з них 13 720 дітей, а також 15 250 медиків.

У зв’язку із зростанням кількості випадків COVID-19 Степанов закликав органи місцевого самоврядування забезпечити дотримання протиепідемічних правил, встановлених у країні.

(На відео – з 2:25)

Попередній рекорд за кількістю людей, які одужали від COVID-19, був зафіксований 28 вересня. Тоді вилікувалися 1797 осіб.