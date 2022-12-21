21 грудня в Україні вперше показали як виглядає військова жіноча форма та амуніція, яку розробив проєкт "arm women now” і наразі тестується Збройними силами України.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Організаторка заходу та ініціаторка проєкту депутатка Київської міської ради Ірина Никорак розповіла, що зараз форма відшивається в режимі “нон-стоп” та безоплатно передається жінкам на передову: “До кінця цього року вже буде 2 тисячі комплектів форми: спідньої білизни, термобілизни, теплого зимового одягу”, — додала вона.

Форма враховує жіночу антропометрію тіла: штани та кітель відрізняється в плечах та грудях, а штати розроблені у такий спосіб, що мають глибшу посадку та подвійну фіксацію на талії. Никорак додала, що ефективність захисниці від зручної форми буде вищою та кращою.

Військова 112 окремої бригади територіальної оборони Києва Наталя із позивним “Ангел” наголосила, що окреме виробництво жіночої військової форми надзвичайно важливе та потрібне: “Насправді в жіночій формі, броніках, які зроблені спеціальні під нас, це дає нам комфорт, зручність, можливість працювати в будь-яких умовах в комфорті”, — сказала Наталя.

За словами бійчині, на початку війни жінки, що вступали до лав ЗСУ, мусили ходити до кравців і перешивати чоловічу військову форму, аби підігнати її під свій розмір, але це не розв’язувало проблеми незручності.