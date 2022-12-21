Про це повідомляє “Суспільне”. 

Організаторка заходу та ініціаторка проєкту депутатка Київської міської ради Ірина Никорак розповіла, що зараз форма відшивається в режимі “нон-стоп” та безоплатно передається жінкам на передову: “До кінця цього року вже буде 2 тисячі комплектів форми: спідньої білизни, термобілизни, теплого зимового одягу”, — додала вона.

Форма враховує жіночу антропометрію тіла: штани та кітель відрізняється в плечах та грудях, а штати розроблені у такий спосіб, що мають глибшу посадку та подвійну фіксацію на талії. Никорак додала, що ефективність захисниці від зручної форми буде вищою та кращою.

Фото: Анна Хорошун, “Суспільне”

Військова 112 окремої бригади територіальної оборони Києва Наталя із позивним “Ангел” наголосила, що окреме виробництво жіночої військової форми надзвичайно важливе та потрібне: “Насправді в жіночій формі, броніках, які зроблені спеціальні під нас, це дає нам комфорт, зручність, можливість працювати в будь-яких умовах в комфорті”, — сказала Наталя.

За словами бійчині, на початку війни жінки, що вступали до лав ЗСУ, мусили ходити до кравців і перешивати чоловічу військову форму, аби підігнати її під свій розмір, але це не розв’язувало проблеми незручності.