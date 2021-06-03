В четвер, 3 червня, в України вперше продали майно в'язниці. Це не єдиний виправний заклад, який держава планує продати.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

На аукціоні було продано майно Львівської виправна колонія № 48. Ціна під час аукціону виросла майже в три рази.

“Стартова ціна основного об’єкту – 132 млн 674 тис. 303 грн 55 копійок. Ціна продажу за результатами торгів – 377 млн 500 тисяч гривень”, — зазначив міністр.

Малюська нагадав, що це перший продаж в’язниці, і пояснив, куди підуть зароблені гроші.

“Це перший продаж “Великого розпродажу в’язниць”. Нагадаю, розподіл виручених коштів відбуватиметься за принципом 30/70: 30% піде до державного бюджету, 70% піде на відбудову в’язничної інфраструктури. І “Великий розпродаж в’язниць” перетвориться на “Велике будівництво в’язниць”, — написав він.

Продана на аукціоні колонія розташована в Сихівському районі Львову — 25 хвилин їзди до центру міста.

Установу створили в 1946 році. Спочатку вона існувала як дитяча виправна колонія, а з 1961 мала суворий режим утримання. Припинила своє функціонування ця колонія ще у 2018 році. Засуджених було переведено до інших виправних закладів.