В Україні вперше проведуть національну інвентаризацію лісів

Відповідне рішення прийняли на засіданні Уряду.
Зазначається, що національна інвентаризація дозволить отримати правдиві дані про ліси, їх кількість, якість та ресурсний потенціал.
Національна інвентаризація лісів проходитиме у кілька етапів:
- на вибраних 18 тис. га лісів фахівці зберуть понад 50 показників, які охоплюють важливі екологічні та економічні характеристики кожного дерева;
- ділянки регулярно обстежуватимуть протягом двох 5-річних циклів, що дозволить точно фіксувати всі зміни, які відбуваються в лісі;
- у результаті буде підготовлено понад 70 різних звітних даних з узагальненою інформацією про ліси України в розрізі областей.
Нагадаємо, що реалізація деревини державними лісгоспами найчастіше відбувається за заниженими цінами та без авансування. Також укладаються прямі угоди без конкурсів. Аналітики назвали ТОП-10 корупційних ризиків реалізації деревини державними лісгоспами. Детальніше про це – у матеріалі.
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