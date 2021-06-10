В Україні вперше львівські медики центру серця і судин провели оперативне втручання з передопераційним моделюванням за допомогою методики віртуальної реальності.

Про це повідомили медики Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова.

Пацієнткою стала 12-річна дівчинка, котра страждала симптоматичною артеріальною гіпертензією та мала тиск в межах 160-180 мм. рт. ст.

Під час обстеження у дівчинки було виявлено вроджену ваду серця – коарктацію аорти. Це стан, при якому наявне звуження просвіту аорти, внаслідок чого розвивається підвищений тиск у верхній половині тіла.

Медиками за допомогою сучасних технологій на основі результатів обстеження була проведена віртуальна реконструкція анатомії аорти та її гілок, що допомогло медикам обрати найбільш сучасну та малотравматичну тактику лікування.

Вроджену ваду судини було ліквідовано за допомогою малоінвазивної ендоваскулярної процедури – встановлення стенту у просвіт судини.

“Результат лікування не забарився й одразу після оперативного втручання у дитини нормалізувався артеріальний тиск, а також зникла різниця тиску між верхніми та нижніми кінцівками”, – зазначають медики.

Наразі дитина почуває себе абсолютно здоровою.

У 2020 році фахівці Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова вперше пересадили печінку. Від цього ж донора пересадили ще серце та дві нирки.