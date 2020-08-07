Вперше в Україні провели операцію з трансплантації підшлункової залози.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу.

“У нашій країні практично вночі була вперше зроблена трансплантація підшлункової залози. Взагалі зробили три операції: пересадку серця, пересадку нирки, і третя операція — людині зробили пересадку нирки та підшлункової залози”, — розповів Степанов.

За його словами, трансплантація для МОЗ є одним із головних пріоритетів.

“Ми хочемо за 2,5-3 роки отримати трансплантаційну незалежність. Щоб ми наших громадян не відправляли за кордон”, – заявив Степанов.

Він також додав, що в разі проведення таких операцій в Україні вдасться врятувати більшу кількість людей, оскільки “трансплантації в нас коштують дешевше – іноді в 4-5 разів”.